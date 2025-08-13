DGABC
Nacional Titulo 735 multas

Veículo com mais de R$ 200 mil em débitos é removido no Brás

Carro foi removido para o Pátio Caieiras

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 11:30
FOTO: Divulgação/PM
FOTO: Divulgação/PM


A Polícia Militar de Trânsito realizou a remoção de um veículo com alto valor em débitos na Rua Xavantes, no bairro do Brás, na Capital.

Durante patrulhamento na manhã de terça-feira (12), os policiais abordaram um Ford Edge preto, conduzido por um homem de 36 anos. A vistoria técnica não apontou sinais de adulteração nos agregados do veículo, mas a consulta ao sistema revelou que o licenciamento estava atrasado desde 2018, com 735 autuações e demais débitos que totalizam R$ 200.642,82.

O veículo foi removido para o Pátio Caieiras e todas as medidas administrativas cabíveis foram adotadas no local, conforme informou a PM.


