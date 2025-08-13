DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Bessent cita 'boa chance' de corte de 50 pb pelo Fed e menciona dados

Para o secretário, é importante buscar a integridade, mas descarta a suspensão do payroll

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que há "uma boa possibilidade" de um corte de 50 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, se os dados do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) fossem de maior qualidade, reduções nos juros pelo BC dos EUA poderiam ter acontecido em junho e julho.

"Deveríamos estar 150-175 pb abaixo da taxa que o Fed está agora. Acredito que poderíamos entrar em uma série de cortes de juros", disse ele, ao ressaltar estar "otimista" com a reunião do banco central americano em setembro.

Para o secretário, é importante buscar a integridade dos dados, mas descarta a suspensão do payroll. "Precisamos de bons dados para tomar boas decisões", acrescentou.

Na ocasião, Bessent sugeriu que a ex-diretora do Fed Adriana Kugler era "muito política" e disse que espera que o indicado temporário para a diretoria do Fed, Stephen Miran, seja confirmado "o mais rápido possível".

O secretário afirmou que ele e o presidente norte-americano, Donald Trump, estão preocupados com a "base" do Fed e mencionou que "10 ou 11 pessoas" estão sendo consideradas para a presidência do BC dos EUA, sem fornecer mais detalhes. "Também estamos procurando pessoas do setor privado para o Fed. Miran nos dá mais tempo para pensar na presidência do Fed", pontuou.


