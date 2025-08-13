Motorista reage a tentativa de assalto e atira em criminoso

Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta
Um homem, de 35 anos, morreu após tentar roubar um motorista, de 27 anos, na tarde dessa terça-feira, 12, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, zona sul de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso foi registrado como roubo e legítima defesa.
Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou.
"Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu", disse a pasta.
A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. Ainda segundo a investigação, os pertences do autor foram reconhecidos pela vítima.
O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).
