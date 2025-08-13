DGABC
Nacional Titulo Na Capital

Motorista reage a tentativa de assalto e atira em criminoso

Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta

13/08/2025 | 11:22
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


Um homem, de 35 anos, morreu após tentar roubar um motorista, de 27 anos, na tarde dessa terça-feira, 12, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, zona sul de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública  do Estado, o caso foi registrado como roubo e legítima defesa.

Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou.

"Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu", disse a pasta.

A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. Ainda segundo a investigação, os pertences do autor foram reconhecidos pela vítima.

O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).


