Veja a charge do 'Diário' para o dia 13 de agosto de 2025

O número de mortes no trânsito nas sete cidades envolvendo motocicletas cresceu 66% em seis anos, de acordo com levantamento feito pelo Diário com base nos dados do InfoSiga, monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). Foram registradas 63 vítimas fatais de janeiro a junho de 2025 e 38 no mesmo período de 2020. Os números deste ano representam metade do total de óbitos (128) no trânsito da região. Nestes seis anos, o Grande ABC somou 290 mortes que envolveram motos.

