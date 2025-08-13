Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários

Hoje, considerando os existentes e os que ainda vão chegar, como é caso do X Sports, há um empate técnico no número de canais de jornalismo e esportivos.

Talvez até e dos dois lados, em uma quantidade bem superior à que o mercado possa assimilar e fazer funcionar em condições satisfatórias. Ou, no mínimo, em números mais condizentes com a realidade.

Mas há, ainda que considerando certas similaridades, uma diferença fundamental entre eles, que vai muito além da onerosa parte operacional comum a todos.

Para uma TV de jornalismo só a notícia basta, como essencial e indispensável.

Porém, para um canal esportivo reunir condições reais de funcionamento e se inserir na intensa disputa que já existe, haverá sempre a necessidade de adquirir e poder contar com bons direitos de transmissão.

É até uma questão de sobrevivência dispor de um ou mais deles, consideradas, claro, as dificuldades de se encontrar e poder efetivar essas compras.

Existir, claro que eles existem, mas são caros na maioria e poucos os que valem realmente a pena e que oferecem retornos satisfatórios.

