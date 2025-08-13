Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários

Hoje, considerando os existentes e os que ainda vão chegar, como é caso do X Sports, há um empate técnico no número de canais de jornalismo e esportivos
Talvez até e dos dois lados, em uma quantidade bem superior à que o mercado possa assimilar e fazer funcionar em condições satisfatórias. Ou, no mínimo, em números mais condizentes com a realidade.
Mas há, ainda que considerando certas similaridades, uma diferença fundamental entre eles, que vai muito além da onerosa parte operacional comum a todos.
Para uma TV de jornalismo só a notícia basta, como essencial e indispensável.
Porém, para um canal esportivo reunir condições reais de funcionamento e se inserir na intensa disputa que já existe, haverá sempre a necessidade de adquirir e poder contar com bons direitos de transmissão.
É até uma questão de sobrevivência dispor de um ou mais deles, consideradas, claro, as dificuldades de se encontrar e poder efetivar essas compras.
Existir, claro que eles existem, mas são caros na maioria e poucos os que valem realmente a pena e que oferecem retornos satisfatórios.
TV TUDO
Tudo acertado
Sobre o combinado X-Sports e ESPN, foi tudo costurado de forma a atender e preservar os direitos e obrigações das duas partes. Inclusive, discutido e aprovado no compliance da Disney, toda a parte relativa à cessão de conteúdo.
Um sacode no mercado
A prisão do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, ontem, em uma operação do Ministério Público de São Paulo, balançou os bastidores de algumas TVs.Ironia do destino, até Missa é patrocinada por ele.
Marca esportiva
A Globo encaminhou o pedido de registro da marca GE TV para o novo projeto esportivo digital, previsto para estrear em breve no YouTube. Quanto ao nome escolhido para o canal, tudo certo. Não se encontrou oposição no órgão de propriedades.
Mês de festa
A Record vai comemorar 72 anos no dia 27 de setembro, um sábado. Os festejos, por se tratar de um fim de semana, ficarão restritos ao jornalismo e esporte. Para este próximo mês, também, tem a estreia de mais uma edição de A Fazenda.
Vale esclarecer
Não tem nenhuma confusão na área entre Record e Band, em se tratando da Rachel Sheherazade. Em relação ao Acumuladores, ela já gravou tudo para ir ao ar até setembro. E a previsão quanto a exibição do Master Chef Celebridades é para 18 de novembro. Não haverá, portanto, conflito nenhum. É a nova TV e também méritos dela, Rachel.
Qualidade
Vale muito chamar atenção para a qualidade das primeiras chamadas de A Escrava Isaura. Pessoal da Record trabalhou direitinho. A novela, há mais de 20 anos, foi gravada em 4:3 e as suas imagens, remasterizadas com Inteligência Artificial, serão levadas ao ar em 16:9.
Alguma experiência
Julianne Trevisol integra o time de 12 participantes do MasterChef Celebridades, que inicia gravações nesta quinta-feira (14). A atriz vem de uma rápida participação na novela Vale Tudo e também se aventura no canal do YouTube Leo e Ju Cozinhando.
Meio confuso
Na Vale Tudo em curso, Odete Roitman capricha tanto na vilanidade, que ela mesma se sabota. Em uma das últimas, entregou para a irmã, Celina, o caso da maionese, que envenenou.
E com precedentes
A mesma Odete Roitman, versão 2025, querendo emparafusar o raciocínio do público presente, já tinha feito outra. Foi quando revelou para o melhor amigo de Alice, Renato, os planos para afastá-la do Brasil. Tudo coisa dela.
La Lauê
Estrelada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros, Capoeiras é a nova série nacional do Disney+, ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1970 e com estreia marcada para dia 29. Na história, dois jovens capoeiristas e melhores amigos se envolvem em uma tragédia. Anos depois, caminhos opostos e segredos do passado os colocam frente a frente em um clube de lutas clandestinas.
