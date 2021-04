Force One chega ao mercado com cadeiras gamer a partir de R$ 899

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/04/2021 | 09:18



Com o objetivo de atender a crescente demanda por cadeiras gamer que tenham bom custo-benefício, acaba de chegar ao mercado a Force One. É uma empresa brasileira especializada no produto e criada por jogadores que estão há quase duas décadas no universo dos jogos eletrônicos. Isso sem contar que a novata já nasce com um diferencial: uma parceria de desenvolvimento das cadeiras com a Vertagear, líder global neste segmento e fabricante dos produtos da marca.

Em sua estreia, a Force One conta com quatro modelos de cadeiras. São elas: Essential, Premier, Elite e Ultimate. Todas prometem ser desenvolvidas com materiais de qualidade, da estrutura ao tecido, para dar maior segurança, durabilidade e conforto ao usuário. Além disso, para celebrar sua chegada, os produtos estão disponíveis no site oficial da marca com descontos especiais, que variam entre 31% e 40%.

Abaixo, saiba mais sobre cada um dos modelos de cadeiras gamer da Force One:

A Essential 115 tem encosto ergonômico inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, regulador de altura, e costuras e tecidos de qualidade para máximo conforto. É ideal para evitar o estresse muscular durante as partidas e atividades do dia a dia. Pode ser ajustada para a melhor posição de acordo com cada tipo de mesa. No lançamento, está à venda na cor preta com 40% de desconto, de R$ 1.500 por R$ 899.

Estilosa e confortável, a Premier 300 foi projetada para gamers que buscam uma cadeira com visual agressivo. Tem estrutura de aço e base de liga de metal que suporta até 150 kg, além de apoio de nuca embutido, quatro direções de apoio de braço e encosto ergonômico autorregulável. Promete conforto para quem passa muitas horas sentado, seja para jogar, seja para estudar ou trabalhar. No lançamento, está à venda com detalhes em preto, verde, vermelho, branco ou azul. O desconto é de 35%, de R$ 2 mil por R$ 1.299.

A Elite 500 foi desenvolvida para quem investe em longas sessões de games e precisa de máximo conforto, ergonomia e durabilidade. Conta com estrutura de aço e regulagens de altura e apoio de costas, além de almofadas de nuca e lombar. Outro diferencial é seu design elegante com costuras em padrão diamante, revestimento em couro sintético e preenchimento em espuma CCF (Cold Cure Foam), que passa por um processo de cura em baixa temperatura para garantir o melhor formato para a cadeira. Disponível com detalhes em cinco cores (preto, vermelho, branco, azul ou verde), está com 37% de desconto, de R$ 2.400 por R$ 1.499.

A Ultimate 800 tem estrutura de aço reforçada que suporta até 158 kg. Para maior conforto, vem com almofadas de nuca e lombar, regulagens de altura e apoio de costas, costura especial tipo diamante e preenchimento com espuma CCF (Cold Cure Foam), que passa por um processo de cura em baixa temperatura para entregar a melhor ergonomia. Seu design elegante inclui ainda revestimentos em couro sintético durável, que promete resistir a inúmeras horas de uso. A cadeira gamer pode ser encontrada com detalhes em cinco cores: preto, vermelho, branco, azul ou verde). O desconto promocional é de 31% de desconto, de R$ 2.900 por R$ 1.999.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja imagens das cadeiras gamers da Force One: