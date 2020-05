Como bloquear um site no celular?

Da Redação

Do 33Giga



13/05/2020 | 17:18



A internet está se tornando cada vez mais agressiva quando o assunto é marketing. Agências têm trabalhado com algoritmos e outras formas de analisar o histórico dos usuários para inundá-los com anúncios que possam ser de seu interesse. As propagandas aparecem por meio de sites interativos, pop-ups e ferramentas digitais.

Por conta disso, às vezes, existe a vontade de bloquear sites, que abrem involuntariamente no celular, não deixando a navegação ser desfrutada como deve ser. Então, saiba que há várias formas de realizar o procedimento, seja nos produtos da Apple, seja em aparelhos Android.

Por que bloquear determinados sites?

Existem várias razões que levam a bloquear determinados sites. Algumas delas, inclusive, estão relacionadas a motivos de segurança ou privacidade. Por exemplo, quem compartilha um tablet com os filhos, pode querer barrar conteúdo inapropriado para suas idades, como sites de jogos online, que costumam ter anúncios relacionados a páginas de conteúdo adulto e que as crianças podem ir parar inadvertidamente.

Além disso, existem os pop-ups online maliciosos, que podem ir mais além do que as irritantes propagandas que enchem o browser. Muitas vezes, esses falsos anúncios servem apenas para instalar malware e outros vírus no seu dispositivo móvel ou computador, levando-o a compartilhar dados pessoais e senhas sem consentimento.

Vale ainda lembrar que existem sites que analisam o seu histórico de navegação e fazem com que os algoritmos dos buscadores escolham o que irá aparecer nas suas redes sociais.

As melhores formas de bloquear um site

Existem várias formas para bloquear sites no celular. Uma delas é a utilização de uma firewall, que pode ser instalada para identificar páginas pouco seguras. A maioria destes serviços permite escolher qual o grau de intensidade na atuação. Por exemplo, é possível optar por bloquear todos os sites duvidosos quando está acessando a internet com redes móveis, em que seu dispositivo e suas informações pessoais ficam mais expostos.

Também dá para utilizar um antivírus. Além de proteger contra sites pouco seguros, bloqueia malwares e aumenta a segurança de informações partilhadas pelo celular. Sem contar que muito destes programas oferecem a possibilidade de configurar o acesso – ótimo para quem compartilha o dispositivo com crianças, já que é possível bloquear todos os sites com conteúdo adulto.

Além disso, dá para utilizar a funcionalidade Premium do NordVPN. A empresa disponibiliza aos seus usuários a ferramenta CyberSec, que bloqueia automaticamente todos os sites duvidosos e suspeitos. Ainda protege o smartphone contra malwares e é muito simples de usar.

Por fim, é possível recorrer às definições de segurança do próprio navegador para ajustar questões de privacidade. Nem todos disponibilizam tal função, mas existem browsers, como o Brave ou o Vivaldi, que trazem essa opção incorporada, permitindo ao usuário uma experiência online mais segura. Para isso, basta acessar às definições do aplicativo no celular.