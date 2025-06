O mistério do km 16

A intervenção no acesso da Avenida Lions à Rodovia Anchieta, km 16, tornou-se uma incógnita em São Bernardo. O projeto concebido na gestão de Orlando Morando (sem partido) previa duas alças para melhorar o trânsito em região crítica. No entanto, apenas uma foi entregue, mesmo após a aplicação de R$ 32 milhões em obras e desapropriações. Resultado: agravaram-se as condições de tráfego, os riscos de acidentes e a insatisfação dos milhares de motoristas que passam diariamente pelo local. A ausência da segunda delas, fundamental para quem trafega no sentido oposto, sobrecarregou outras vias da cidade, gerando dúvidas sobre a lógica por trás da execução parcial da proposta.

A reabertura do antigo acesso ao km 16, feita pelo atual prefeito Marcelo Lima (Podemos), expôs de vez as falhas do projeto anterior. Por apenas R$ 800 mil, foi possível reorganizar a circulação com maior eficiência, devolvendo aos motoristas uma rota que funcionava melhor. A resposta rápida e de menor custo pela atual administração são-bernardense levantou suspeitas sobre o que de fato foi planejado e executado no governo anterior, motivando sindicância e questionamentos por parte de vereadores e do deputado federal Alex Manente (Cidadania) que cobram esclarecimentos sobre os valores empregados e as mudanças no escopo do projeto original. Morando torrou milhões em verbas públicas no local.

Persistem questões que não foram respondidas e que exigem investigação. Por que a segunda alça não foi entregue? Como justificar o custo elevado de obra que trouxe mais transtorno que solução? Quais critérios técnicos embasaram a decisão que resultou em um acesso sem utilidade prática? A Comissão Especial da Câmara e a sindicância aberta pelo governo têm agora o desafio de lançar luz sobre enigma que não se limita ao asfalto: trata-se de compreender se houve falhas de planejamento, de execução ou de gestão dos recursos públicos. O que está em jogo é, além da mobilidade, a transparência no uso dos impostos. O km 16 virou símbolo de mistério que São Bernardo ainda precisa decifrar.