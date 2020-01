F1 em Mônaco: como curtir a corrida a bordo de um iate

Redação

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco acontece entre os dias 21 e 24 de maio, sendo o maior evento do principado. Durante o mês inteiro, o país se prepara para receber as equipes da F1 e viajantes de todas as partes do mundo, criando uma atmosfera badalada e cheia de animação. Em 2020, a empresa Premium Charters preparou pacotes exclusivos e luxuosos para vivenciar a corrida a bordo de um iate.

A companhia terá à disposição uma seleção de iates de 92 a 240 pés, que acomodam grupos entre oito e 10 pessoas. O embarque será feito na cidade francesa de Nice, em 18 de maio e chegará a Mônaco no dia 20, onde os passageiros poderão assistir aos treinos livres, classificatórios e, finalmente, ao Grande Prêmio de F1, no dia 24. Em 25 de maio, os barcos retornarão à Nice para o desembarque.

Além de assistir a corrida, os passageiros podem praticar diversas atividades e esportes aquáticos durante a viagem, ou relaxar tomando um drinque na jacuzzi. Os iates têm vários equipamentos disponíveis, como jet-skis (para pessoas habilitadas), wakeboard, paddleboard, donut, máscaras para snorkeling e muito mais.

As suítes são modernas e com decoração sofisticada. O valor do pacote difere de acordo com a cabine escolhida. A experiência cinco estrelas inclui transfers entre o aeroporto de Nice e o local de embarque, todas as refeições preparadas por um chef, bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), serviço de limpeza diário, combustível, taxas portuárias e equipamentos aquáticos.

