Chevrolet S10 2020 chega com novos itens de conectividade e segurança

Da Redação, com assessoria



21/05/2019 | 15:18

A Chevrolet S10 2020 foi lançada na última semana pela marca americana. Sem mudanças visuais, a picape está disponível em seis versões, três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas opções de tração (4×2 ou 4×4), duas motorizações (2.5 flex e 2.8 diesel) e duas transmissões de seis marchas (automática ou manual).

Chevrolet S10 2020: novidades

Agora, todas as versões cabine dupla contam com apoio de cabeça para os cinco ocupantes. Outra mudança foi no sistema OnStar, que ganhou a funcionalidade de enviar indicações de lugares e estabelecimentos diretamente no Waze ou Google Maps na tela multimídia.

A linha 2020 da S10 está disponível nas seguintes cores: Azul Old Blue Eyes, Prata Switchblade, Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Vermelho Edible Berries e Preto Ouro Negro.

Preços

A seguir, confira os preços da S10 2020.

Chevrolet S10 Advantage 2.5 flex 4×2 – R$ 109.590;

Chevrolet S10 LT 2.5 flex 4×2 – R$ 123.990;

Chevrolet S10 LT 2.5 flex 4×4 – R$ 129.150;

Chevrolet S10 Chassis Cab LS 2.8 Diesel 4×4 – R$ 129.690;

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex 4×2 automática – R$ 130.490;

Chevrolet S10 CS LS 2.8 Diesel 4×4 – R$ 133.590;

Chevrolet S10 LTZ 2.5 flex 4×4 automática – R$ 138.990;

Chevrolet S10 LT 2.8 Diesel 4×4 – R$ 166.090;

Chevrolet S10 LT 2.8 Diesel 4×4 – R$ 171.890;

Chevrolet S10 Midnight 2.8 Diesel 4×4 – R$ 175.590;

Chevrolet S10 LTZ 2.8 Diesel 4×4 – R$ 188.990;

Chevrolet S10 High Country 2.8 Diesel 4×4 – R$ 191.990.

Testes

A Chevrolet S10 já foi testada pela equipe do Garagem360 em três versões. Na galeria, confira as imagens da versão High Country, a última testada. Para conferir os outros testes, clique aqui para ler sobre a LTZ flex e aqui para conhecer a Midnight em mais detalhes.