Luchelle Furtado



22/01/2019 | 16:18

Na lista dos médios mais vendidos no mundo no último ano, o Toyota Camry ficou na frente. O modelo, que chegou no Brasil há um ano, teve uma margem superior de 100 mil veículos vendidos a mais do que o segundo colocado, o Volkswagen Lavida.

Confira, no álbum, a lista completa dos carros médios mais vendidos em 2018.

10 médios mais vendidos no mundo em 2018