Shutterstock lança site e aplicativos mobile para contribuidores em 21 idiomas

Da Redação, com assessoria



09/01/2019 | 14:18

A Shutterstock, Inc. anunciou que seu site voltado para contribuidores e seus aplicativos móveis (para iOS e Android) estão disponíveis em 21 idiomas. As linguagens estão alinhadas com os idiomas já disponíveis no site da Shutter focado no cliente e também no novo portal para desenvolvedores.

Além de adicionar novos idiomas, a nova experiência para contribuidores também inclui:

– Processo simplificado de upload e envio de imagens;

– Insights de portfólio detalhando ganhos e atividade de download;

– Insights de clientes, incluindo palavras-chave e locais onde o conteúdo do contribuidor tem melhor performance.

Os 21 idiomas agora disponíveis no site e nos aplicativos mobile para contribuidores da Shutterstock incluem: chinês simplificado, chinês tradicional, checo, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, bokmål norueguês, polonês, português brasileiro, russo, espanhol latino-americano, sueco, tailandês e turco.

