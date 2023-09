Como Recuperar Dados de HD Formatado?

Você formatou um disco rígido (HD) sem perceber e agora precisa recuperar os arquivos? Talvez tenha apagado por engano arquivos importantes, como fotos, vídeos e documentos? Este artigo oferecerá a solução que você precisa.

Aqui, você encontrará um guia com instruções detalhadas sobre como recuperar dados perdidos devido a falhas, exclusões, formatações ou outras situações similares. Não se preocupe, o processo de recuperar dados de um HD formatado com este artigo é muito simples.

É possível recuperar arquivos após a formatação do HD?

A boa notícia é que, em muitos casos, os dados não são totalmente irrecuperáveis após a formatação de um HD.

De maneira simplificada, o processo de formatação envolve a exclusão das referências aos arquivos no diretório do disco rígido, mas não necessariamente a eliminação dos dados em si. Os arquivos antigos permanecem no disco até que novos dados sejam gravados por cima deles.

Assim, embora possa parecer desafiador recuperar esses dados apagados, isso não significa que eles tenham sido completamente eliminados. É por essa razão que existem softwares especializados em auxiliar nesse tipo de situação.

Mas não se esqueça: se você salvar novos itens no disco rígido, esses novos dados ocuparão o espaço disponível, resultando na perda permanente dos arquivos antigos.

Qual é o melhor software para recuperar dados do HD formatado?

Apesar de existirem outros programas para recuperar arquivos de um HD formatado, o 4DDiG Data Recovery se destaca como a melhor opção pela eficiência e segurança, oferecendo uma solução rápida e confiável para resolver seu problema.

O software 4DDiG Data Recovery é capaz de restaurar discos rígidos formatados em qualquer computador ou dispositivo de armazenamento externo. Dessa forma, desde que você não tenha efetuado alterações no HD após o incidente, é possível recuperar novamente os seus arquivos.

Você pode recuperar arquivos perdidos devido à formatação, partição perdida, corrupção, sistema afetado, ataque de vírus, entre outros motivos.

É possível restaurar dados de laptop/PC, HD Externo, Cartão SD, Pendrive, disco flash USB, etc. O 4DDiG Data Recovery conta ainda com a função de recuperar documentos, fotos e vídeos excluídos do armazenamento NAS.

Além da recuperação de dados perdidos em decorrência da formatação inesperada, o programa possibilita a restauração de mais de 1000 tipos de arquivos, incluindo fotos, vídeos, e-mails, documentos e músicas.

Guia completo para recuperar arquivos

Aqui está o passo-a-passo para você recuperar seus arquivos usando o 4DDiG Data Recovery:

Etapa 1: Selecione o Local dos Arquivos

Escolha o local onde você perdeu os arquivos. Pode ser Desktop, Disco Local, Lixeira, Partição Perdida, Unidade Criptografada Bitlocker ou qualquer dispositivo externo. Por fim, clique em “Escanear” para iniciar a busca pelos arquivos perdidos.

Etapa 2: Escanear e Visualizar

O 4DDiG dará início ao processo de escaneamento dos seus arquivos perdidos. O tempo de varredura depende do tamanho dos arquivos. Quando a varredura é concluída, tudo o que for encontrado será exibido na visualização de arquivos.

Você pode alternar para “Vista de Arquivo” a fim de verificar os resultados da varredura, e usar filtros para localizar rapidamente os arquivos que você deseja recuperar.

Etapa 3: Recuperar Arquivos Excluídos

Verifique os arquivos identificados e clique no botão “Recuperar” para salvar os dados recuperados. Atenção: não salve na mesma partição onde você os perdeu, para prevenir a substituição e perda permanente dos dados no disco.

Confira o vídeo

Como recuperar dados do HD ou HD externo sem programas?

Se você quiser recuperar dados de um disco rígido (HD) ou HD externo sem utilizar programas, pode recorrer ao uso dos comandos CMD (Prompt de Comando). A recuperação de arquivos de uma unidade externa via CMD é possível através do comando “attrib”, que é eficaz para arquivos excluídos, perdidos, ocultos e até mesmo infectados por vírus. Esse método suporta dispositivos como unidades Windows, discos rígidos externos, pen drives, cartões SD e outras mídias de armazenamento externo. Contudo, é importante seguir as instruções com cuidado, pois um erro de digitação pode causar problemas.

Passo a passo para recuperar arquivos de uma unidade externa usando CMD:

Conecte a mídia externa ao sistema. No menu Iniciar, digite “cmd” na barra de pesquisa e pressione Enter para abrir o Prompt de Comando. Clique com o botão direito no Prompt de Comando e selecione “Abrir como administrador”. Na linha de comando, digite: “attrib -h -r -s /s /d letra_da_unidade:\*.*” (substitua “letra_da_unidade” pela letra correspondente à unidade externa, por exemplo, “H”). Aguarde o processo terminar. Os arquivos serão recuperados e podem ser encontrados em formato .chk, sendo necessário renomeá-los com as extensões corretas.

Além disso, é possível restaurar arquivos da lixeira usando comandos CMD. Se arquivos forem excluídos da lixeira, é possível restaurá-los ao local original antes de esvaziar a lixeira. Siga esses passos:

No menu Iniciar, digite “cmd” na barra de pesquisa e pressione Enter para abrir o Prompt de Comando. Digite “Start shell:recycle bin folder” na linha de comando e pressione Enter. Selecione os arquivos que deseja recuperar.

Lembre-se de que a precisão ao digitar os comandos é crucial para evitar problemas durante o processo de recuperação de dados.

Quanto custa para recuperar os dados de um HD pela empresa de recuperação de dados?

Os custos de recuperação de dados de uma empresa especializada podem variar dependendo da complexidade da recuperação, do tamanho do disco e da empresa escolhida. Em média, os serviços de recuperação de dados podem custar de algumas centenas até milhares de reais.

O 4DDiG Data Recovery oferece um teste grátis para que você possa escanear e visualizar seus dados perdidos. Se você quiser recuperar esses arquivos, basta adquirir a licença do software!

Conclusão

Antigamente, a recuperação de dados de discos rígidos formatados era uma tarefa impossível. No entanto, graças aos avanços na tecnologia de recuperação de dados, essa realidade mudou.

Agora, é plenamente possível recuperar de forma ágil informações do HD formatado com uso de um software confiável, como o 4DDiG Data Recovery. A interface de usuário é intuitiva e acessível mesmo para pessoas menos experientes.

Não há sensação melhor do que conseguir recuperar seus dados, fotos, vídeos, e-mails e documentos perdidos! Descubra mais sobre o 4DDiG Data Recovery visitando o site oficial.