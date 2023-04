Bagaceira Chique: Luciana Gimenez lança seu primeiro podcast

Da Redação

Do 33Giga



18/04/2023 | 08:55



Luciana Gimenez lançou, na última semana, o Bagaceira Chique. Trata-se de um novo podcast – elaborado pela Farol – uma aceleradora de criadores que oferece todo suporte necessário para desenvolver a carreira e imagem de seus talentos.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

O nome Bagaceira Chique foi escolhido porque, nesses anos de carreira, Luciana está constantemente associada ao mercado de luxo, porém, mesmo tendo uma vida considerada por muitos como “glamourosa”, a apresentadora também já passou por muitos perrengues emocionantes e até mesmo engraçados. Perrengues estes que irá contar para o público junto com convidados que já viveram experiências similares.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O programa vem como um mix de sala de estar com fim de festa da família – todo tipo de assunto é permitido, mas com uma única regra: não podem ser repostas prontas, tem que ser de verdade, orgânico.

“Quero que as pessoas se sintam à vontade para dar suas verdadeiras opiniões sobre tudo. Quero que abram suas histórias reais e não aquela que fica bonitinha para falar. Todo mundo tem um lado bagaceiro e outro chique. Ninguém é 100% um ou 100% outro”, diz Luciana.

O programa irá ao ar todas às quintas-feiras no canal do YouTube Bagaceira Chique e estará disponível também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts.

Além de presença assídua nas redes sociais do momento como TikTok e Instagram com cortes bombásticos das entrevistas que já contam com grandes nomes do entretenimento como convidados: Lucas Guimarães, Yarley Ara, Tata Estaniecki, Roberto Justus, Arthur Aguiar, entre outros que prometem muitas revelações para lá de inusitadas.

Luciana afirma que durante as primeiras gravações de Bagaceira Chique ficou muito animada e espera que o público se sinta mais próximo.

“Vamos ter quadros especiais com temas diversos. Amo essa liberdade que a internet nos dá em relação às pautas. É muito diferente de fazer televisão, o que me deixa ainda mais animada para esse novo desafio. E posso garantir que as pessoas vão se divertir muito”, aposta.

“Estamos acompanhando a crescente parcela da população ficcionada por podcasts, que procura entretenimento de qualidade e que adora se divertir com boas histórias. O programa da Luciana será um espaço extrovertido que deixará os convidados muito à vontade”, afirma Rudy Micheletti, Co-fundador e Diretor de Vendas da Farol.

Para abrir com chave de ouro, a apresentadora traz um bate-papo com ninguém menos que a influenciadora e podcaster Tata Estaniecki. Elas falam sobre os desafios e as alegrias de ter um podcast, onde a autonomia permite um conteúdo mais espontâneo.

O lançamento de Bagaceira Chique faz parte de uma série de projetos proprietários da Farol, sendo o primeiro deles inaugurado ano passado, o “Benja Me Mucho”, conduzido por Benjamin Back.