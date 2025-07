Rubão Fernandes articula candidatura a deputado estadual

O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos), afirmou à jornalista Mariana Gutierrez durante o podcast Política em Cena, do Diário, que vem articulando candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Conhecido por ser um vice que está sempre presente nas ruas da cidade, o republicano vê a conquista de uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) como forma de ajudar Ribeirão Pires por meio de emendas.

Apesar de eventualmente vir a disputar as eleições contra o pai do prefeito Guto Volpi (PL) e atual secretário da Saúde, Clovis Volpi, que se filiou ao PSD na última semana de olho em vaga na Alesp no pleito de 2026, Rubão afirmou que essa pretensão do agora pessedista é natural e que todos têm direito de querer concorrer às eleições.

“Na semana passada conversei com o pessoal do Republicanos e também tive diversos convites de outros partidos. Se Deus permitir, vou sair sim a deputado estadual. Pela conversa com a (executiva) estadual, já está quase batido o martelo (sobre concorrer ao pleito). Na Prefeitura (o apoio) não está ruim. Para tudo que a gente precisa, as emendas temos de buscar fora. Todas as cidades (da região) têm deputados estadual e federal e as que mais crescem são exatamente essas”, destacou.

Rubão afirmou ainda que a população de Ribeirão Pires precisa ter ciência sobre a importância de alguém representando a cidade no âmbito estadual. “O município vive de emendas e creio que ficará mais fácil com um deputado de Ribeirão Pires. Como ando pela cidade vejo comentários que preciso avançar mais, por ser duas vezes vice-prefeito – estou no meu segundo mandato. O político que sonha com alguma coisa tem de se arriscar. Ser ousado”, pontuou.

O vice -prefeito, que foi vereador quatro vezes e secretário de Zeladoria e Manutenção Urbana, afirmou que as maiores demandas da cidade são educação, saúde, infraestrutura e segurança, apesar dos esforços da gestão. Em relação a recursos, o republicano disse que o diálogo com os governos do Estado, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), e federal, que tem à frente o petista Luiz Inácio Lula da Silva, é muito bom. “Com o Tarcísio está cada vez melhor, porque já conhece a nossa região. Então, com ele creio que cada vez mais nossa cidade está sendo bem encaminhada”, disse o republicano.

A entrevista completa pode ser conferida nos canais digitais do Diário.

