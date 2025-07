Ribeirão Pires troca comando da GCM; veja o novo chefe

Ribeirão Pires tem um novo nome à frente da GCM (Guarda Civil Municipal). Wenderson Ferreira, GCM de carreira e bacharel em Direito, foi anunciado nesta terça-feira (1) como o novo comandante da corporação. Ele substitui Neide Aparecida, que esteve no comando desde abril de 2023.



Wenderson traz no currículo experiência no patrulhamento padrão e nas rondas ostensivas da ROMU, além de histórico de proximidade com a comunidade. Segundo o prefeito Guto Volpi (PL), o objetivo é dar sequência às ações de segurança: “Vamos seguir reforçando as ações da Guarda. O Wenderson vem para somar e continuar o trabalho que já trouxe queda nos índices criminais da cidade”, afirmou.



Entre as prioridades do novo comandante estão o fortalecimento das ações integradas entre as forças policiais do Grande ABC, o combate aos crimes ambientais e a proteção de mulheres com medidas protetivas. “É com muito orgulho que assumo essa missão. Minha trajetória é marcada pelo respeito à população. Agora, à frente da GCM, sigo com o mesmo compromisso: cuidar da cidade e das famílias que vivem aqui”, disse Wenderson.



Sob gestão de Neide Aparecida, Ribeirão Pires avançou no enfrentamento à violência de gênero, com destaque para a implantação da Sala de Acolhimento Ana, espaço exclusivo para orientar mulheres com medidas protetivas e apoiar o uso do aplicativo ANA, que alerta situações de risco em tempo real.



Com a troca de comando, a Prefeitura quer manter o ritmo de integração com a sociedade civil e garantir uma GCM mais próxima, ativa e equipada para enfrentar os desafios de segurança do município.