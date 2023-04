10 atrações incríveis em Chicago para roteiros de 1 a 3 dias

Paulo Basso Jr.

O que não faltam são atrações em Chicago. É preciso pelo menos três dias para ver apenas o básico da metrópole americana que, para muitas pessoas, vale mais a visita que Nova York.

De fato, há muito o que fazer, em Chicago, como você confere neste guia completo. Mas se a ideia é ganhar tempo e ir direto ao ponto, veja o que não pode ficar de fora do seu roteiro.

A lista inclui atrações ao ar livre e fechadas, dicas de gastronomia e de vida noturna. Afinal, a Windy City merece ser explorada em cada detalhe.

10 atrações em Chicago

Veja 10 pontos turísticos e atrações em Chicago que não podem ficar de fora do seu roteiro.

Veja detalhes de cada uma delas:

1 – Skydeck Chicago

Daniela Piffer The Ledge, no Skydeck Chicago

O observatório chamado Skydeck Chicago, na Willis Tower, a torre mais alta da cidade, é espetacular e conta com o The Ledge, cubos de vidro que se projetam para fora e proporcionam fotos incríveis. Vale a pena pegar a fila para garantir os seus cliques.

Endereço : 233 S Wacker Dr.

Horário: diariamente, das 9h às 22h.

2 – Passeio de barco no Rio Chicago

O tour é perfeito para admirar o visual da cidade e conhecer em detalhes a história de sua reconstrução após o incêndio de 1871. Várias empresas organizam, com destaque para a que faz o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, incluso no Chicago CityPASS.

Endereço : 401 Michigan Ave.

Horário: há varias saídas a partir das 10h.

3 – Millennium Park

Paulo Basso Jr. Jay Pritzker Pavilion, no Millennium Park

A escultura Cloud Gate, ou “bean”, é o símbolo deste tapete verde em Downtown. O local também conta com um lindo espaço para shows, chamado Jay Pritzker Pavilion, e uma divertida fonte, chamada Crown Fountain.

Endereço : 201 E Randolph St.

Horário: diariamente, das 6h às 23h.

4 – Art Institute of Museum

Paulo Basso Jr. Art Institute of Chicago

Neste, que é um dos melhores museus do mundo, você encontra obras de de Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin e muitos outros. Áreas modernas e contemporâneas trazem ainda Picasso, Miró, Dalí, Warhol e Hopper.

Endereço : 111 S Michigan Ave.

Horário: de quinta, das 11h às 20h, e de sexta a segunda, das 11h às 17h.

5 – 360 Chicago

Mais um observatório que vale a pena a visita. Daqui, dá para ver algumas praias do Lago Michigan e um panorama de Downtown com a Willis Tower em destaque.

Endereço : 875 N Michigan Ave 94th floor.

Horário: diariamente, das 9h às 23h.

6 – Magnificent Mile

Paulo Basso Jr. Magnificent Mile

A Magnificent Mile é um trecho de 1,6 km da Michigan Ave. Nele, destacam-se imensas galerias, algumas delas com até quatro pisos e elevador panorâmico. Elas se espalham pelos dois lados da via, com muitas marcas famosas, tal qual a 5th Ave de Nova York.

7 – Lakefront Trail

Entre o Navy Pier e a área que abriga o Field Museum, o Shedd Aquarium e o Planetário Adler, grandes pontos turísticos de Chicago, esta trilha à beira do Lago Michigan é margeada por muito verde.

8 – Gastronomia

Paulo Basso Jr. Nisos Mediterranean

É muito bom comer em Chicago, desde as famosas deep dish pizzas e hot-dogs até pratos mais elaborados, como os servidos nos restaurantes das regiões de West Loop e Fulton Market. Um ótimo exemplo é o Nisos Mediterranean. Confira aqui onde comer em Chicago.

9 – Esportes

Quem é fã de basquete, futebol americano, beisebol e hóquei encontra grandes eventos na Windy City. No United Center, casa do icônico Chicago Bulls, há uma estátua em homenagem a Michael Jordan.

10 – Vida noturna

Paulo Basso Jr. The Bassment, em Chicago

De casas de blues e jazz a baladas, a vida noturna é agitada em Chicago, sempre com muita música ao vivo. Locais como o The Bassment, por exemplo, agradam a públicos variados, já que mesclam horários com clima mais intimista, de speakeasy, a momentos mais agitados, colocando todos para dançar.

Como economizar nos ingressos

Paulo Basso Jr. Crown Fountain, no Millennium Park

Uma boa maneira de economizar nos ingressos dos pontos turísticos de Chicago, caso você vá a pelo menos cinco deles, é comprar um Chicago CityPASS, como mencionei acima. O bilhete, que custa US$ 134 para adultos e US$ 104 para crianças de 3 a 11 anos, dá acesso a:

Shedd Aquarium

Skydeck Chicago

E mais três entre as seguintes atrações:

Field Museum

Art Institute of Chicago

Museum of Science and Industry

Plataforma de observação 360 Chicago

Adler Planetarium

Shoreline Sightseeing Architecture River Tour

Se você selecionar, por exemplo, o Shedd Aquarium, o Skydeck Chicago, o Art Institute of Museum, o Chicago 360 e o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar US$ 150. Dependendo da combinação, com o Chicago CityPASS, a economia chega a 48%.

Outra vantagem é que, com o Chicago CityPASS, dá para fazer reservas com antecedência em algumas atrações. Quem tem o tíquete também garante acesso por filas mais rápidas a locais como o Skydeck e o museu Art Institute of Chicago, o que permite ganhar muito tempo.

