Laura Almeida, de 11 anos, quebra recorde de natação que durava 33 anos

A jovem nadadora Laura Almeida, de apenas 11 anos, entrou para a história da natação paulista neste sábado (28) ao quebrar um recorde que resistia havia mais de três décadas. Representando a ADC São Bernardo, a atleta venceu a prova dos 100 metros peito no Campeonato Paulista Petiz, em Americana, com o tempo de 1min21s90 — superando a marca de 1992 da nadadora Stephanie Brunetti.

LEIA MAIS: Atletas de São Bernardo ganham medalhas na Copa do Mundo de Paracanoagem

Mas o dia histórico não parou por aí: Laura também brilhou nos 200 metros livre, onde estabeleceu novos recordes paulista e do campeonato com o tempo de 2min17s23. Ambas as marcas consolidam a atleta como uma das principais revelações da natação brasileira de base.



“A ficha ainda não caiu. Estou muito feliz com essa marca. Foram 33 anos até esse novo recorde, é algo incrível. Agradeço a todos da natação de São Bernardo, somos uma família”, declarou Laura, visivelmente emocionada após a prova.



A conquista da atleta é fruto do trabalho desenvolvido no núcleo do CREC Pauliceia, ligado à Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, onde ela treina desde 2023. O local atende dezenas de jovens nadadores da cidade e é um dos polos responsáveis pela retomada do alto rendimento esportivo no município.



A treinadora Fernanda Pacce, que acompanhou Laura desde o início, também se emocionou. “Difícil expressar um único sentimento. Já fui atleta e sei exatamente o que passou pela cabeça dela. É um sentimento de dever cumprido, mas com os olhos no futuro. Semana que vem temos mais atletas na Copa São Paulo, e esse resultado vai inspirar toda a equipe.”



LEIA MAIS: São Bernardo soma 17 medalhas nos Jogos Abertos da Juventude

O feito foi celebrado pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima: “Um dia emocionante para o esporte da nossa cidade. Com investimento e planejamento, estamos voltando a ser referência no esporte de base e de alto rendimento.”



Laura agora se prepara para novos desafios, mas já deixou sua marca como uma das mais promissoras nadadoras do país.