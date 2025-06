Trump afirma que já existe um comprador para o TikTok e que presidente China precisa aprovar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 29, em entrevista à Fox News, que tem se dado bem com a China e com o presidente Xi Jinping. Mas, reforçou a importância das tarifas para a relação entre os países. Questionado se as invasões hackers da China atrapalham a relação, Trump afirmou que os Estados Unidos também fazem ataques virtuais à China.

Além disso, o presidente norte-americano afirmou que já há um grupo interessado em comprar a operação americana do TikTok. Segundo Trump, agora é necessário apenas a aprovação do presidente chinês.

Trump também argumentou que a China precisa de empresas norte-americanas, que estão voltando para os EUA. "A China vai precisar tratar melhor as nossas empresas", afirmou.

Trump também citou a China quando falou da necessidade dos EUA dobrar sua produção de energia elétrica.

O presidente dos EUA afirmou que empresas que construírem fábricas nos EUA terão permissão para construir geradoras de energia. Porém, Trump diz que elas podem ser nucleares, a óleo e gás ou a carvão.

"A China usa carvão, que chamo de carvão verde, porque é algo muito poderoso. Não quero turbinas eólicas matando nossos pássaros, ou painéis solares cobrindo nossas montanhas. Ainda por cima, turbinas e Painéis são feitos na China", afirmou Trump.