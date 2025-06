Flamengo x Bayern: onde assistir, horário e escalações do duelo

Flamengo e Bayern de Munique fazem neste domingo (29) um dos confrontos mais esperados das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos.



A competição, que neste ano conta com 32 clubes, estreia em novo formato, com jogos eliminatórios a partir das oitavas. Palmeiras e Chelsea já estão garantidos nas quartas, e agora o vencedor deste duelo se junta aos classificados.



O Flamengo chega embalado após liderar o Grupo D com duas vitórias e um empate. O time de Filipe Luís derrotou Espérance e Chelsea, e poupou titulares no empate contra o Los Angeles FC. Já o Bayern avançou em segundo no Grupo C, com vitórias sobre Auckland City e Boca Juniors, e uma derrota para o Benfica usando time misto.



Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo na TV Globo, sportv, Globoplay, Dazn e CazéTV.



Prováveis escalações

Flamengo (técnico: Filipe Luís):

Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Bruno Henrique); Gerson, Luiz Araújo e Plata.



Bayern de Munique (técnico: Vincent Kompany):

Neuer; Laimer (Boey), Tah, Stanisic (Upamecano) e Raphaël Guerreiro; Kimmich, Goretzka (Musiala) e Gnabry; Olise, Coman e Harry Kane.



O vencedor do confronto avança às quartas de final e segue na disputa pelo título mundial, que será decidido no dia 13 de julho.