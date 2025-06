Democrata favorito à prefeitura de NY recusa rótulo de 'comunista' dado por Trump

O provável candidato democrata à prefeitura de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou neste domingo, 29, que "não deveríamos ter bilionários" no mundo. Em entrevista à NBC News, ele ainda rejeitou o rótulo de "comunista" dado a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que se considera um "socialista democrático".

Mamdani, no entanto, assumiu o desejo de "trabalhar com todos, incluindo bilionários", caso seja eleito no pleito de novembro.

Ainda durante a entrevista, o democrata argumentou ser contrário ao acúmulo de riquezas "em um momento de tanta desigualdade" e que "precisamos de mais igualdade na nossa cidade, no nosso estado e em nosso país".

Sobre as falas de Trump, o democrata afirmou que "já tive que começar a me acostumar com o fato de que o presidente vai falar sobre minha aparência, minha voz, de onde eu venho, quem eu sou".

Neste domingo, o republicano disse que, se Mamdani se tornar prefeito, ele deverá "fazer as coisas certas" ou a cidade deixará de receber dinheiro do governo federal.