5 lugares para viajar no outono no Brasil

Existem ótimos lugares no Brasil para viajar no outono. A estação do ano é ideal para conhecer lugares sem a presença massiva de turistas, já que a baixa temporada vai até o final de junho.

Para quem não tem crianças na escola e pode tirar férias, a boa notícia é que os preços também caem, tanto em viagens mais acessíveis quanto para as mais distante das grandes capitais. O site Outlet de Passagens separou cinco lugares que vale a pena viajar no outono no Brasil.

Viajar no outono: 5 lugares para ir no Brasil

Confira cinco lugares para viajar no outono no Brasil.

São Roque (SP)

São Roque é uma cidade do interior de São Paulo que conta com diversas vinícolas na área conhecida como Rota do Vinho. Além disso, a cidade oferece ótimas opções gastronômicas, trilhas e passeios culturais.

Uma boa dica é visitar o Ski Mountain Park, complexo radical que oferece diversas atividades, como arvorismo, trilhas ecológicas, paintball, torre de alpinismo, teleférico, tobogã e arco e flecha. As atrações mais procuradas são as pistas de esqui e de snowboard.

Em junho, ocorre a tradicional Festa da Cultura Italiana, que homenageia os imigrantes italianos com muita cultura, costumes e pratos típicos. São Roque fica a cerca de duas horas de carro da capital paulista.

Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu, situadas no município paranaense de Foz do Iguaçu, são um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil. Durante o outono, o número de visitantes diminui na região, proporcionando uma experiência mais tranquila.

O Parque Nacional Iguaçu, tombado como patrimônio da humanidade, dispõe de mirantes e passarelas, além de opções de passeios de barco ou helicóptero entre paisagens deslumbrantes. O Parque das Aves, situado bem em frente, também é uma boa pedida, um espaço natural com centenas de espécies de aves que podem ser observadas de perto.

Caxambu (MG)

Caxambu, localizada no planalto da Serra da Mantiqueira, é uma estância hidromineral tradicional, ideal para viajantes que procuram sossego e tranquilidade. O Parque das Águas é o principal ponto turístico da cidade, com fontes de água com propriedades terapêuticas e uma extensa área verde composta por bosques, jardins e alamedas em estilo inglês, que se tornam ainda mais bonitos no outono.

O Balneário Hidroterápico também é uma atração imperdível. Outra dica é curtir a panorâmica do município do alto do Morro Caxambu, que pode ser acessado via teleférico ou pela trilha Caminho das Águas.

Londrina (PR)

Londrina é conhecida como a Capital do Café e integra a Rota do Café, que inclui outras sete cidades do Paraná. Uma vez na região, é possível conhecer antigas fazendas de café, participar de degustações e assistir à colheita dos grãos.

O Jardim Botânico é uma das principais atrações locais, com mais de 100 espécies vegetais nativas e estufas que abrigam espécies exóticas de plantas. O Parque Arthur Thomas é outro destaque, com paisagens imperdíveis, cachoeiras, vastas plantações e quase 10 trilhas com diferentes graus de dificuldade.

Quem tiver tempo ainda pode visitar o Templo Budista Hompoji, que oferece práticas diárias de meditação, além de contar com uma arquitetura típica e belos jardins. Para os amantes de esportes radicais, o salto duplo de paraquedas é uma experiência que garante muita adrenalina e uma vista única da cidade.

Belo Horizonte (MG)

Belo Horizonte é uma cidade que agrada diferentes públicos, tanto aqueles que procuram agito quanto aqueles que preferem a calmaria. Com uma média de 28 bares a cada quilômetro quadrado, a cidade é conhecida como a capital mundial dos botecos.

Para quem busca opções mais tranquilas, a Lagoa da Pampulha é um ótimo lugar para visitar, com o Museu da Arte Moderna, a Casa Kubitscheck, a Igreja São Francisco e a Casa do Baile.

Lugares como a Praça da Liberdade, o Parque das Mangabeiras e o Vale Verde são boas opções para apreciar as mudanças das cores das árvores durante o outono. A culinária mineira, feita em fogão a lenha, é outra atração da cidade.