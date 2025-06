Diadema realiza caminhada pelo orgulho autista com mais de mil pessoas

Uma manhã marcada pela emoção tomou conta de Diadema na manhã deste domingo (29) em que a cidade recebeu a 3ª Caminhada do Orgulho Autista.

Centenas de mães atípicas e crianças com autismo mostraram a importância da inclusão e a luta das famílias pelos direitos das pessoas com autismo.



Além de vereadores da cidade e do prefeito Taka Yamauchi (MDB), a caminhada contou com a presença do vereador Tammy Gretchen (PSD), da Capital, e do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que acaba de destinar uma emenda parlamentar de R$ 5 milhões que será destinada à construção de um Centro TEA na cidade voltado a atender crianças com transtorno do espectro autista.



Uma das principais bandeiras defendidas pelo prefeito Taka Yamauchi, a causa autista já ganha novos ares em Diadema com o início do projeto técnico para a construção da sede do Centro TEA. “Estamos buscando um terreno para abrigar o espaço e a meta é termos logo o início da construção do Centro”, afirmou o prefeito que aguarda a chegada do crédito da emenda nos cofres do município.

O evento realizado hoje foi marcado por discursos com muita emoção. A vereadora Fernanda Durães agradeceu a Associação Mães de Autistas Diadema pela luta por políticas públicas para a causa. “Não sou mãe atípica, mas sou tia, e conheço as dificuldades que a família enfrenta para dar um atendimento digno e correto a essas crianças. Meu orgulho é que vejo que estamos no caminho certo”, comentou a vereadora.



Além de atividades para as crianças, o evento contou com a participação de diversas entidades parceiras, além de serviços de massagem, barbeiro, vacinação contra gripe, COVID e outras, distribuição de camisetas, medalhas e doces.



Os participantes contaram com ônibus que saíram de 5 pontos diferentes da cidade com destino à caminhada.

