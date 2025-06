Secretário de Saúde de Diadema pede para Ana Carolina intermediar convênio

O secretário de Saúde de Diadema, Antônio Carlos do Nascimento, se reuniu na quarta-feira (25) com a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), de Santo André, para solicitar que interceda urgentemente junto ao governo estadual visando acelerar a tramitação e formalização de convênio que tem como objetivo ampliar a oferta de exames, consultas, cirurgias e pequenos procedimentos no Quarteirão da Saúde.

O investimento previsto na parceria é de R$ 2 milhões mensais, com duração de cinco anos e, segundo o secretário, as negociações com a Secretaria de Estado da Saúde começaram em abril deste ano. No momento, o convênio está em análise no DRS1 (Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo). <EM>

A deputada se prontificou a auxiliar na interlocução com o governo do Estado. “A demanda de Diadema será levada à Secretaria Estadual da Saúde, pois representa uma necessidade urgente e está em sintonia com as prioridades do secretário e do prefeito, voltadas à melhoria do atendimento à população. O cuidado com as pessoas deve estar sempre em primeiro lugar”, afirmou a parlamentar.

O secretário destacou o compromisso assumido pela deputada. “São sempre gratificantes os encontros com Ana Carolina Serra, e neste não foi diferente, a deputada assumiu envolvimento robusto com um de nossos maiores anseios, a conquista de convênio com o governo do Estado, que financiará grande parte dos pretendidos projetos na rede de atenção da saúde especializada. ”, pontuou.

Presente ao encontro, o secretário-adjunto de Saúde, Gustavo Tomaz, afirmou que o “convênio representa avanço importante ao município, pois permitirá a ampliação na realização de exames, consultas e procedimentos no Quarteirão da Saúde”.

