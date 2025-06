Festival Glastonbury se posiciona após banda Bob Vylan pedir 'morte' a militares israelenses

A produção do tradicional festival de Glastonbury, no Reino Unido, se posicionou neste domingo, 29, após uma apresentação da dupla Bob Vylan ter feito declarações em um show exibido ao vivo na TV pedindo "morte às forças de defesa de Israel".

Em comunicado, a organização informou que é "contra todas as formas de guerra e terrorismo" e que a presença de um artista no festival não deve ser vista como "endosso de suas opiniões". "Com quase 4 mil apresentações, seria inevitável que artistas subissem ao palco com visões das quais não compartilhamos", escreveu. "Ficamos horrorizados pelas declarações feitas por Bob Vylan no palco West Holts. Seus cânticos ultrapassaram, por muito, uma linha e nós estamos urgentemente lembrando a todos os envolvidos na produção do festival que não há lugar para antissemitismo, discurso de ódio ou incitação à violência em Glastonbury", encerra.

O que disse o grupo Bob Vylan em Glastobury

Em determinado momento do show, o vocalista se dirigiu ao público e gritou: "Free, free..." ("Livre, livre..."), para o público completar com "Palestine!" (Formando a frase "Palestina livre", em tradução). "Certo. Mas vocês já ouviram essa aqui?", indagou, antes de cantar: "Death, death to the IDF" ("Morte, morte ao IDF sigla para Israel Defense Forces, ou "Forças de Defesa Israelenses").

Na mesma apresentação no festival de Glastonbury, o cantor afirmou: "Nós não somos punks pacifistas. Nós somos punks violentos. Porque às vezes você tem que passar sua mensagem com violência, porque é a única linguagem que algumas pessoas entendem, infelizmente."

De acordo com o jornal The Guardian, a polícia local está assistindo às imagens gravadas dos shows para verificar se algum crime foi praticado.

Quem é Bob Vylan

Bob Vylan é um grupo de punk britânico formado por dois músicos, um guitarrista e vocalista e um baterista, que evitam divulgar sua identidade em público, se apresentando como Bobby Vylan e Bobbie Vylan.

Em entrevista ao The Guardian, em 2024, os músicos pediram para que, além de seus nomes, sua idade, o lugar onde vivem e o que estudaram não fosse revelado. Segundo eles, para evitar problemas com o que chamaram de "Estado de vigilância".

Um de seus principais sucessos, We Live Here, conta com cerca de 5,3 milhões de reproduções no Spotify (onde têm 231 mil ouvintes mensais) e 700 mil no YouTube.

Na sexta-feira, 27, Bobby e Bobbie Vylan haviam ironizado a possibilidade de seu show ser transmitido na televisão, em seus perfis no Instagram: "Parece que chegamos finalmente ao ponto em que a BBC confiou em nós para a TV ao vivo!"