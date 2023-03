5 passeios em São Paulo para curtir durante o Lollapalooza

Redação

Do Rota de Férias



24/03/2023 | 07:55



O Lollapalooza Brasil, um dos festivais mais importantes da América Latina, começa hoje (24 de março) e vai até 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Quem quiser aproveitar o evento para fazer passeios em São Paulo encontra uma série de opções, que vão de caminhadas pelo centro histórico até tours de bike, barco e helicóptero.

Todos os passeios podem ser agendados com até 24 horas de antecedência e oferecem cancelamento gratuito caso as reservas sejam feitas com a Civitatis. Caso queira ampliar as opções, confira este guia completo com roteiros e as principais atrações de São Paulo.

5 passeios em São Paulo

Veja cinco opções de passeios em São Paulo sugeridos pela Civitatis:

Free tour pelo centro histórico de São Paulo

O free tour pode ser reservado aqui gratuitamente. Disponível em português, espanhol e inglês, tem como ponto de partida o Teatro Municipal e segue pelo Vale do Anhangabaú, onde os participantes podem descobrir a origem do nome da região.

O passeio então continua em direção ao Viaduto do Chá, passando pelo Edifício Martinelli, um dos cartões-postais e o primeiro arranha-céu de São Paulo. Os visitantes também podem apreciar a vista da cidade no Farol Santander, caminhar pela Rua 15 de Novembro e, em seguida, fazer uma pausa no Centro Cultural Banco do Brasil.

Lugares icônicos da metrópole estão incluídos no roteiro. Entre eles, destacam-se o Pateo do Collegio, onde São Paulo nasceu, a Casa da Imagem, que abriga um acervo com milhares de fotografias da cidade e, finalizando a programação, a Praça da Sé, um dos espaços públicos mais famosos da capital paulista.

Voo de helicóptero

Vale a pena explorar São Paulo em grande a partir de um passeio de helicóptero. Este tour está disponível em português durante os três dias do festival e pode ser desfrutado sozinho ou em grupos de até cinco pessoas.

Há três opções de pacote: 30 minutos em São Paulo, uma hora em São Paulo ou uma hora na Serra do Mar. Você pode reservar seu lugar aqui com até 24 horas de antecedência aqui, sujeito à disponibilidade.

Passeio de barco

Passear de barco em São Paulo é algo que pode surpreender até mesmo quem mora na cidade. Este tour começa no centro cultural do Solo Sagrado de Guarapiranga, que fica em uma praça com mais de 327 mil metros quadrados. A partir daí, o passeio segue pelos lagos ao redor de São Paulo, incluindo uma sessão de paddle surf e a possibilidade de admirar a fauna local.

Adquiria seu tíquete aqui.

Tour de compras

Quem vem ao Lollapalooza Brasil pode aproveitar a oportunidade para fazer um tour de compras em São Paulo. Afinal, a cidade é um dos melhores lugares do país para quem deseja encher as sacolas.

O passeio organizado pela Civitatis dura, em média, cinco horas e começa na famosa Rua Oscar Freire, que abriga diversas vitrines de grife. Para quem procura por ofertas, porém, a Rua 25 de Março é o lugar certo. O tour termina no Brás, o maior centro de fabricação têxtil do Brasil.

Passeio de bike

Há ótimos lugares para fazer passeios em São Paulo de bike. Para não se perder e ganhar tempo, a melhor opção é contratar um tour organizado. Há duas opções, uma que passa pelo Parque do Ibirapuera, o coração verde da capital paulista, além de locais marcados por street art, e outro que explora o centro histórico.

Ambas as rotas têm duração de três horas e percorrem entre 15 e 20 km. Há várias paradas para descanso. A experiência, que pode ser reservada aqui, está disponível em português e inclui aluguel da bicicleta, capacete, água e capa de chuva, caso necessário.