Pense Bem: linha de eletrônicos da TecToy tem nome de brinquedo clássico

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



13/02/2023 | 12:55



A TecToy apresentou a linha de informática Pense Bem com três produtos disponíveis: Pense Bem Notebook, Pense Bem MiniPC e o Pense Bem Tablet, que conta com dois acessórios – teclado e caneta. Os nomes são homenagens aos brinquedos clássicos da empresa nos anos 80 e 90.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O objetivo da marca é trazer mais uma opção ao consumidor, atrelando uma boa relação custo-benefício, bem como atender aos diferentes perfis de clientes com produtos flexíveis. Eles podem ser utilizados tanto para o uso pessoal, como profissional e até mesmo para o pequeno e médio empreendedor que precisa de uma solução de produto, com mais garantia e assistência técnica de qualidade.

“Desenvolvemos uma linha que atende às necessidades de cada pessoa que deseja ter mais praticidade no dia a dia, por meio da utilização de dispositivos eletrônicos de alta qualidade e compactos”, explica o CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues. “Um exemplo é o nosso notebook que corresponde a linha premium, com acabamento todo em metal, teclado iluminado e câmera para auxílio nas reuniões remotas. Pesa apenas 1,4kg, o que facilita a mobilidade tão exigida pelos consumidores atuais.”

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O Pense Bem Notebook da TecToy vem com o Windows 11 Home incorporado, processador Intel Celeron N4120, 1.1GHz 2.6GHz QuadCore (4 Núcleos), placa gráfica GPU Intel® UHD Graphics 600 (2GB), tela Full HD 1920 x 1080, 4GB de memória RAM e 128GB de SSD. Além disso, conta com duas entradas USBs tipo C, uma entrada USB tipo A e uma entrada para fone de ouvido com 3,5mm. A bateria é de 38Wh / 7,6V / 5000mAh e possui WiFi e Bluetooth.

O Pense Bem Mini PC pesa 127g, possui um processador com placa gráfica UHD Graphics 600 integrada, que tem desempenho superior e a frequência mais alta pode chegar a 700MHz, podendo decodificar vídeo 4K HD e reproduzi-lo sem problemas.

A tecnologia traz uma experiência de visualização de filmes de alta qualidade em até três monitores. Além disso, existem entradas de USB, tudo isso com o Windows 10 Home ou Professional* embarcado. O processador é o Intel J4125, possui 4GB de memória RAM e 128GB de memória interna, suporte VESA e drive de expansão SSD.

Já o Pense Bem Tablet também conta com uma plataforma Windows 10 e processador Intel Gemini-Lake N4100. Tem a robustez de um corpo de metal, painel LCD G+FF Full-laminated com tela de 1920×1200 e resolução em HD, 128GB de armazenamento e 6GB de memória RAM. Possui duas portas USB tipo C e uma USB 2.0, entrada fone micro HD e slot para cartão de memória, além da câmera traseira.

Os equipamentos de informática da linha Pense Bem da TecToy possuem garantia de 12 meses e os acessórios de três meses. Para mais informações acesse: https://www.tectoy.com.br.