Valle Nevado – abertura da temporada deve ocorrer em 17 de junho

Depois de dois anos com as fronteiras fechadas para turistas, o Chile se prepara para receber os viajantes que querem curtir o inverno deste ano em destinos como o Valle Nevado Ski Resort. Com abertura da temporada programada para 17 de junho, em pleno feriado de Corpus Christi, a estação de esqui já tem mais de 11 mil diárias vendidas para brasileiros para a temporada 2022.

Valle Nevado Ski Resort: temporada 2022

Com previsão de durar até fim de setembro, a temporada de neve no Chile promete aquecer o coração dos brasileiros que estão ávidos para esquiar ou praticar snowboard na estação de esqui mais favorável logisticamente para os fãs da neve. Isso porque o Valle Nevado Ski Resort está localizado a apenas 60 quilômetros de Santiago, capital do país.

“Estamos animados com a temporada 2022! Nosso Hotel Puerta del Sol é o preferido das famílias brasileiras e já está 50% vendido para esse ano”, afirma Ricardo Margulis, gerente geral do Valle Nevado Ski Resort. “Com a chegada do outono e das primeiras nevadas, veremos a partir de agora esse número subir rapidamente”, completa.

As diárias no Hotel Puerta del Sol incluem meia pensão (café da manhã e jantar), ingresso de pistas e teleféricos e custam a partir de US$ 120 por pessoa em apartamento duplo.

Além das promoções em datas específicas, que podem ser consultadas no site oficial do complexo, o Valle Nevado retomou sua parceria com a MasterCard e oferece até 40% de desconto em hospedagens para quem comprar com cartões da bandeira, além de benefícios exclusivos na compra de ingressos para suas pistas e teleféricos.

