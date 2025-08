GCM flagra furto a ponto de ônibus com ajuda de câmeras em São Bernardo

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1º) no Centro de São Bernardo do Campo, após serem pegos furtando molduras de alumínio de um ponto de ônibus. A ação aconteceu por volta das 3h20 sob o viaduto José Medina Braga e foi registrada pelas câmeras de monitoramento da cidade.



As imagens permitiram que a central de segurança acionasse rapidamente uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que chegou ao local e encontrou os suspeitos ainda no ato do furto. Um dos detidos também era procurado pela Justiça por outro crime.



Ambos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de São Bernardo, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado, previsto no artigo 155 do Código Penal. Eles permanecem à disposição da Justiça.



Videomonitoramento contribui

O caso foi identificado pelo sistema de videomonitoramento da cidade, que funciona 24 horas e reúne câmeras distribuídas em pontos de grande circulação. A tecnologia tem auxiliado na identificação de crimes e na mobilização rápida das equipes de patrulhamento.



Segundo a administração municipal, o modelo tem contribuído para coibir furtos, principalmente de estruturas públicas, como fios, grades e pontos de ônibus — crimes que têm registrado aumento em diversas cidades.



A GCM afirma que o sistema será expandido nos próximos meses, com a promessa de ampliar a cobertura em áreas mais afastadas da região central.