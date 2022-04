8 hotéis perfeitos para viajar com crianças em julho

Redação

Para muitas famílias, o período de férias escolares é uma ótima oportunidade para fazer as malas, conhecer novos destinos e se divertir em resorts. Os períodos de alta temporada, contudo, exigem um pouco mais de planejamento para conseguir boas tarifas e condições – por isso, a dica é sempre organizar os passeios com antecedência.

Abaixo, confira alguns hotéis legais para quem quer viajar com crianças em julho.

Hotéis para viajar com crianças em julho

Confira os detalhes de oito hotéis brasileiros indicados para quem pretende viajar com crianças em julho.

Bourbon Atibaia, Atibaia (SP)

As famílias que chegam ao Bourbon Atibaia são recebidas pela ilustre Turma da Mônica. Personagens como Mônica, Cebolinha e Chico Bento animam a estadia da galera e contam até com áreas temáticas especiais. O complexo também tem dezenas de atividades de lazer, como piscinas, quadras, arco e flecha, spa, airsoft, boliche, escalada e trilhas.

Beach Park, Aquiraz (CE)

Quem quer fugir do inverno e das temperaturas geladas pode apostar em uma viagem ao Beach Park. O local abriga três hotéis e um complexo de diversões para quem quer se divertir na água. Além disso, dá para aproveitar spa, academia, sauna, tendas de massagem, jacuzzi e quadras poliesportivas.

Rio Quente Resorts, Rio Quente (GO)

Com 472 mil metros quadrados, o complexo também aparece como uma boa pedida para curtir o calor (mesmo no inverno) e viajar com as crianças em julho. O Hot Park é uma das grandes atrações do pedaço, com lazy river e mega tirolesa. O local também abriga cinco hotéis e uma praia artificial no meio do cerrado.

Hotel Fazenda Mazzaropi, Taubaté (SP)

Eleito oito vezes o Melhor Hotel Fazenda do Brasil, o Mazzaropi é perfeito para viagens em família. Localizado em Taubaté, no interior de São Paulo, o hotel conta com recreadores que garantem a diversão de adultos e, principalmente, das crianças, que podem participar de uma série de atividades ligadas à cultura caipira da região.

Tauá Grande Hotel Termas & Convention Araxá, Araxá (MG)

Trilhas ecológicas e cenários belíssimos encantam quem passa pelo complexo em Araxá (MG). Enquanto os pais relaxam e curtem as águas medicinais da região, a criançada pode aproveitar uma programação especial comandada por monitores. Além disso, dá para andar de bicicleta e praticar stand up paddle.

Vila Inglesa, Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão (SP) é um dos melhores destinos para quem quer curtir o inverno no Brasil. Conhecida como Suíça Brasileira, a cidade abriga bons hotéis para viagens em família, como o Vila Inglesa, que oferece acomodações confortáveis e atrações para viajantes de todas as idades.

Mavsa Resort, Cesário Lange (SP)

Além de contar com uma série de atividades de lazer para crianças e adultos (como parque aquático, quadras e equipe de recreação), o resort é um lugar para quem gosta de gastronomia. Os visitantes podem aproveitar oito refeições ao longo do dia: café da manhã, brunch, almoço, petiscos e snacks, chá da tarde, happy hour, jantar e ceia com sopas.

Portobello Resort & Safári, Mangaratiba (RJ)

Com uma infraestrutura completa, o resort também é lar de um safári com mais de 300 mil metros quadrados. O passeio é ideal para famílias, que podem observar aproximadamente 500 animais das faunas brasileira, europeia e africana, a bordo de veículos 4×4.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns hotéis legais para viajar com crianças em julho, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.