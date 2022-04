IRPF: em vez de pagar o imposto, veja como doar parte a ONGs

Da Redação

Do 33Giga



05/04/2022 | 14:55



Vai chegando o fim de abril e o Imposto de Renda 2022 passa ser uma das principais preocupações das pessoas físicas. O leão assusta, mas o que muitos não sabem é que parte do que devem pagar para Receita Federal pode ser destinada a projetos dos setores de cultura, esporte, assistência social (criança, adolescente e idoso) e saúde.

Aqueles que contribuem na modalidade pessoa física podem destinar à doação até 6% do Imposto de Renda 2022 devido. No âmbito de assistência social, 3% podem ser destinados para os fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% aos fundos do Idoso.

Como ainda existem muitas dúvidas sobre como realizar essa doação, o 33Giga, o Busca Voluntária e a Casa Ronald McDonald ABC elaboraram um passo a passo para destinar parte do seu Imposto de Renda 2022 a diversdas instituições.

No exemplo a seguir, será ensinado como apoiar a Casa Ronald McDonald ABC, que oferece apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e que realizam o tratamento nos hospitais da Grande São Paulo. No tutorial, os interessados podem doar à instituição através do FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Como doar o Imposto de Renda 2022

Baixe o programa do IRPF no site da Receita Federal; Preencha toda a declaração no modelo completo. No ?nal do preenchimento, vá na barra lateral de opções e clique em “Darf – Doações Diretamente na Declaração – ECA” e na opção “Novo“; Selecione o tipo de Fundo, como MUNICIPAL. Depois escolha o Estado de “SP – São Paulo” e o “Município de Santo André – FUMCAD Santo André”. “CNPJ: 14.451.483/0001-55”; O Programa da Receita fará o cálculo do DARF da destinação automaticamente já no limite máximo permitido. Por isso, é importante que você tenha preenchido toda a sua declaração anteriormente; A seguir, na barra lateral, entre na opção IMPRIMIR e clique em DARF – DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO – ECA para gerar o DARF da sua destinação; Na barra lateral, ainda no Resumo da Declaração, clique em CÁLCULO DO IMPOSTO e veja que o valor da destinação já foi considerado no campo DEDUÇÃO DE INCENTIVO; Realize o pagamento do DARF; Após o pagamento do DARF, envie um e-mail para financeiro@casaronaldabc.org.br anexando uma cópia do comprovante juntamente com seus dados (nome, CPF e telefone) para que a indicação da Casa Ronald McDonald ABC junto ao FUMCAD possa ser efetivada.

Aqueles que fazem sua declaração pelo modelo completo ainda podem destinar até 6% do Imposto de Renda 2022 devido no decorrer do ano, para dedução na declaração do ano seguinte. Nesta modalidade, as doações podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, diretamente na conta bancária do FUMCAD de Santo André.