10 restaurantes em Las Vegas que valem a visita

Na hora de planejar uma viagem completa e listar as principais atrações de Las Vegas, a gastronomia não pode ficar de fora. Há excelentes opções na cidade, para todos os bolsos. Conhecer de antemão os restaurantes em Las Vegas que valem a visita, de fato, enriquece a experiência da viagem e facilita as reservas com antecedência, o que é fundamental na alta temporada.

A maioria das opções gastronômicas fica nos hotéis-cassino da Strip, a avenida mais turística da cidade, Algumas funcionam em esquema à la carte, e outras são bufês com inúmeras estações de pratos para quem deseja se esbaldar. Também existem bons restaurantes em Downtown Las Vegas.

O chef-celebridade Gordon Ramsay tem casas em diversos hotéis. Seu famoso Hell’s Kitchen, em frente ao Caesars Palace, forma filas antes mesmo das 10h da manhã. O carro-chefe da casa é o bife Wellington, mas também vale provar os peixes. Faça reservas com antecedência.

Endereço: 3570 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Gordon Ramsay Burger, no Planet Hollywood

Quem quiser também pode visitar a Gordon Ramsay Burger, hamburgueria do cozinheiro escocês que funciona no hotel Planet Hollywood e é um pouco mais calma. Fui, comi um sanduba caprichado, com carne de porco, ovo frito e salada. Estava sensacional. Mesmo que haja fila na porta, ela costuma andar rapidamente. Não dá para fazer reserva com antecedência.

Endereço: 3667 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Sushisamba, no The Venetian

Este restaurante no The Palazzo at the Venetian tem uma atmosfera contagiante e, não raramente, trilha sonora com samba. Reúne pratos brasileiros, peruanos e, principalmente japoneses, em uma combinação que parece estranha, mas dá supercerto. Vale a pena arriscar os rolls e a barriga de porco. Não deixe de fazer reserva com antecedência ou ir em horários mais calmos, como após às 14h.

Endereço: 3327 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Brera Osteria, no The Venetian

Para quem gosta de pratos italianos, este restaurante do The Venetian é uma excelente pedida. Tem massas caseiras e bons molhos. Quem quiser também pode provar pizzas enquanto curte o clima de uma praça de Veneza. As sobremesas, como o crème brûlée de pistache, são de dar água na boca. Uma experiênmcia completa que faz parte de Las Vegas.

Endereço: 3355 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Lupo by Wolfgang Puch, no Mandalay Bay

Mais um dos restaurantes em Las Vegas para quem gosta de massa, essa casa do chef-celebridade Wolfgang Puck tem ótimo custo-benefício. Adorei a burrata de entrada e mandei bem na sequência com um pappardelle à bolonhesa. Fica no The Mandalay Bay, ao sul da Strip. É uma boa antes ou depois de assistir ao Cirque do Soleil One, do Michael Jackson.

Endereço: 3950 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Water Grill, no The Forum Shops at Caesars

Esta casa, situada no The Forum Shops at Caesars, é especializada em frutos do mar, tem ótimo atendimento e pratos de dar água na boca. Destaque para o bar central, onde são preparadas ostras. O chef-executivo peruano Paolo Bendezu também manda muito bem nos cortes de carne. Caso esteja de bobeira no shoping, não deixe de passar por lá.

Endereço: 3500 South Las Vegas Blvd Space #G01, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Bacchanal Buffet, no Caesars Palace

Longas filas se formam diante deste restaurante durante os brunches nos fins de semana. Com estilo bufê, tem diversas estações. Dá para repetir quantas vezes quiser. Destaque para os pratos italianos e asiáticos. Fica ao lado do cassino do Caesars Palace. Nos fins de semana, é quase impossível sentar-se lá sem fazer reserva com antecedência.

Endereço: 3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Top of the World, no The Strat

Localizado no alto da torre do The Strat, este restaurante dá uma volta completa a cada 30 minutos, permitindo lindas vistas de Las Vegas. Tem menu degustação e bom pratos à la carte, com destaque para os cortes de carne. Faça reserva com antecedência e, caso queira brincar nas atrações que ficam no topo do hotel, deixe para comer depois, uma vez que elas são radicais.

Endereço: 2000 Las Vegas Blvd S, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Momofuku, no The Cosmopolitan

Versão de Las Vegas do restaurante de Nova York que faz sucesso ao oferecer pratos orientais saborosos por preços aceitáveis. Vale a pena provar os caldos com carne de porco e peixes. Fica no The Cosmopolitan, um dos hotéis modernos de Las Vegas. É indicado fazer reserva.

Endereço: Boulevard Tower, 3708 Las Vegas Blvd S Level 2, Las Vegas

Paulo Basso Jr. Jaleo, no The Cosmopolitan

Outro restaurante que vale a visita no The Cosmopolitan é o Jaleo. Com clima informal, serve excelentes tapas e outras especialidades espanholas, como paella. Uma boa dica é ir na hora do almoço, quando não costuma ficar tão cheio e aproveitar um dos melhores restaurantes em Las Vegas.

Endereço: Boulevard Tower, 3708 Las Vegas Blvd S Level 3, Las Vegas