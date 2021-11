Saiba como trocar a data de vencimento da fatura do Nubank

Bianca Bellucci

05/11/2021 | 11:48



Se você deseja alterar a data de vencimento da fatura do Nubank, saiba que o procedimento é simples. Com a proposta de descomplicar a relação com os bancos, o usuário só precisa acessar o aplicativo para realizar essa mudança, não tendo necessidade de conversar com um atendente ou se dirigir a uma agência física. Veja como no tutorial abaixo.

Acesse o aplicativo do Nubank. Em seguida, clique no avatar com um bonequinho ou em sua foto. Vá até “Configurar cartão”. Dê um toque em “Vencimento”. Escolha a nova data e aperte “Alterar”. Selecione “Confirmar” para aprovar a mudança. É válido destacar que, uma vez que esse passo for concluído, só será possível escolher uma nova data de vencimento da fatura do Nubank em 90 dias.

