Reconhecimento facial: app ajuda a encontrar cães e gatos perdidos

A plataforma pet PUPZ está lançando no mercado uma nova funcionalidade de reconhecimento facial em seu aplicativo gratuito. O objetivo é ajudar na busca por animais perdidos.

A tecnologia da PUPZ oferece mais de 94% de precisão na identificação dos bichinhos. O app está disponível para Android e IOS.

Como funciona

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o Brasil tenha cerca de 30 milhões de animais vivendo nas ruas, uma parte deles é abandonada e outra é composta pelos bichos perdidos diariamente. Com o propósito de ajudar tutores a encontrarem seus pets, a PUPZ desenvolveu esse sistema que coleta diversos pontos da face e do focinho do animal para criar o reconhecimento. Inicialmente, a tecnologia está disponível para cães e gatos.

A mente por trás desse projeto é Carlos Fabbro, um especialista em tecnologia que foi inspirado a criar o aplicativo por sua Golden, a Chanel. “Durante os anos de 2018 e 2019, eu trabalhei intensamente em projetos de TI, o que consumiu muito tempo da minha vida e contribuiu para que eu cuidasse menos dela”, conta.

A preocupação com o bem-estar da cadelinha, o motivou a criar o aplicativo PUPZ, que conta com diversas funcionalidades como agenda de vacinação, buscas por petshops, passeadores, adestradores, veterinários, entre outros recursos gratuitos.

O projeto levou dois anos para ficar pronto, envolveu muita pesquisa e passou por quatro fases até chegar à versão atual. “Esse é o único sistema no mundo com esse grau de assertividade e o nosso objetivo é atingir uma acuracidade de 98% até o final deste ano”, explica Fabbro.

Como usar a plataforma da PUPZ