Maior parque inflável itinerante do Brasil chega ao Grande ABC e estaciona em shopping de São Bernardo

A Cidade dos Infláveis chega ao São Bernardo Plaza e fica localizada no estacionamento externo do empreendimento até 15 de agosto. O maior parque itinerante do Brasil, segundo o centro comercal, funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 21h e é livre para todas as idades.

O espaço, totalmente temático, conta com diversas estruturas infláveis como escorregadores, labirintos, obstáculos e outras atividades interativas. Entre as opções de entretenimento, o ‘Bairro Kids’ é perfeito para a diversão dos pequenos de 2 a 5 anos, e junto dele, um espaço reservado para a interação familiar nas atividades.

As atrações são únicas e contam com seguranças e equipe de monitores treinados, além de uma estrutura adequada para garantir o conforto dos pais e filhos.

Além de toda diversão, o espaço também traz uma praça de alimentação, oferecendo variedade e comodidade para os visitantes durante todo o período de funcionamento.

O parque é voltado para todas as idades, tornando-se um programa perfeito para toda a família.

Os valores para brincar variam entre R$20 e R$80, a depender do tempo e área de brincadeiras selecionados. Pessoas PcD possuem desconto de 50% no valor do ingresso. É possível realizar a compra dos ingressos no site.

Serviço

Data: até 15 de agosto

Horário: de terça a domingo, das 12h às 21h

Local: Estacionamento externo, próximo ao Acesso B

Endereço: Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo - SP, 09721-000

Valores:

Passaporte VIP - Day Use: R$ 80

Passaporte VIP – 01 hora + 01 hora: R$ 60

Passaporte VIP - 30 minutos: R$ 40

Área Kids – Único: R$ 30

Escorregador – Único: R$20