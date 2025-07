Santo André abre inscrições para Prêmio Excelência em Gestão

As inscrições para a oitava edição do Prêmio Excelência em Gestão, em Santo André, estão abertas até o dia 26 de setembro. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, tem como objetivo estimular o aperfeiçoamento e trazer reconhecimento para as empresas que adotam boas práticas de gestão em suas atividades.

A empresa que deseja participar precisa estar instalada em Santo André e com suas obrigações fiscais e de licenciamento em dia. As inscrições podem ser realizadas pelo link http://acesse.santoandre.br/ExcelenciaemGestao2025.

Após o cadastro, as empresas participantes deverão preencher o “Instrumento de Maturidade de Gestão”, questionário com métrica e pontuação desenvolvido pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) juntamente com a plataforma analítica da startup DmaisP Soluções Empresariais. A confirmação dos reconhecimentos do Prêmio Excelência em Gestão será baseada na pontuação alcançada pela empresa em decorrência das respostas ao questionário.

Além da participação na edição, cada empresa irá receber uma análise detalhada de seus negócios, com informações sobre os seus pontos fortes e pontos que precisam de aprimoramento.

As empresas inscritas serão reconhecidas nas seguintes categorias: Mérito Excelência em Gestão, Mérito Desempenho Economia Solidária, Mérito Mulheres Empreendedoras e Mérito Compromisso com a Agenda Social.

Os resultados serão divulgados no site da Prefeitura de Santo André até o dia 13 de outubro, e poderão apresentar recursos à Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego até o dia 17 de outubro de 2025. A cerimônia de premiação deve acontecer em 13 de novembro, no salão de eventos do Primeiro de Maio Futebol Clube, no Centro.

A realização do Prêmio Excelência em Gestão conta com o apoio da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Sebrae, startup DmaisP e da USCS.

Para obter mais informações sobre o edital, acesse o link: https://www3.santoandre.sp.gov.br/portaldoempreendedor/index.php/publicacoes/