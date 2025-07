1° Volta Ciclística Profissional marca os 148 anos de São Caetano

Como parte da comemoração pelos 148 anos de São Caetano, a cidade sediou, no último fim de semana, a 1° Volta Ciclística Profissional. O evento reuniu 50 ciclistas da elite do esporte no Estado de São Paulo e distribuiu premiações aos três primeiros colocados.

O campeão da prova foi João Vitor da Silva, de São Bernardo, com o tempo de 1h08m00s, seguido por Breno Rafael de Castro, da cidade de Boituva, com 1h08m01s, e Thalles Fernandez, da equipe Soul, que completou a prova em terceiro lugar com o tempo de 1h08m1.2s.

Entre os atletas da casa, os destaques foram Marcel Di Beo, com 1h08m1.6s, na quinta colocação, e Francisco Ramón Chamorro, no 15º lugar, com 1h08m27s.

“Um verdadeiro sucesso. É assim que classificamos a primeira Volta Ciclística de São Caetano, que contou com os 50 mais bem colocados ciclistas de todo o Estado de São Paulo. Estamos convencidos de que São Caetano tem todas as condições de receber novas provas desse porte na cidade”, ressaltou, com entusiasmo, o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Mauro Chekin.

TOUR DE FRANCE

Essa foi a primeira competição profissional realizada no município. O esporte exige força, resistência e estratégia, o que o torna um verdadeiro espetáculo global, com milhões de fãs ao redor do mundo. Sua maior referência é o Tour de France, volta ciclística da França, que também acontece geralmente no mês de julho, e conta com os melhores ciclistas de todo o mundo.