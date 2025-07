Incêndio atinge comércio no Centro de São Caetano

Um incêndio atingiu uma edificação comercial na tarde deste domingo (20) na Rua Baraldi, número 719, na região central de São Caetano. A ocorrência foi registrada às 13h54.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram viaturas ao local. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou a extensão dos danos causados pelo fogo. As autoridades ainda aguardam atualização das equipes que atuam no combate às chamas.



O trânsito na região pode ser impactado em função da movimentação de viaturas e da segurança da área. A causa do incêndio será apurada.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"13h54: incêndio em edificação comercial na Rua Baraldi, 719 – Centro, São Caetano do Sul; viaturas a caminho, aguardando atualização das equipes no local."