Dois homens ficam feridos após queda de moto em São Bernardo

Um acidente de trânsito deixou dois homens feridos na tarde deste domingo (20), no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h38, na altura do número 2.156 da Rua dos Vianas.



Segundo informações preliminares, as vítimas estavam em uma motocicleta quando caíram, sofrendo escoriações. Um dos homens foi socorrido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao HU (Hospital de Urgência). A outra vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e também foi levada ao mesmo hospital.



As circunstâncias do acidente não foram detalhadas, e o caso será investigado pelas autoridades competentes. O trânsito na região chegou a ficar parcialmente interrompido durante o atendimento.

Confira a nota dos Corpo de Bombeiros na íntegra:

"13h38: acidente de trânsito (queda de moto) na Rua dos Vianas, 2156 – Baeta Neves, São Bernardo; 2 vítimas masculinas com escoriações: vítima 01 socorrida pelo SAMU ao HU, vítima 02 socorrida pelos Bombeiros ao HU."