Padrasto confessa ter colocado veneno no bolinho que matou Lucas Santos

No áudio obtido pelo Diário, Admilson Ferreira dos Santos, 52 anos, que está preso desde quarta-feira (16) na delegacia de São Caetano, acusado de ter matado o enteado Lucas da Silva Santos, 19, em São Bernardo, com bolinhos de mandioca envenenados, confessa o crime. Ele pediu ainda a prisão da esposa e mãe da vítima, Rosemeire da Silva, pois foi ela quem comprou o produto.

O padrasto, , ele diz que misturou o chumbinho no leite condensado e o adicionou aos bolinhos. Ele alegou que queria também tirar sua própria vida e que toda família consumiu o alimento.

“Pedi para minha esposa comprar um chumbinho para mim. Ela foi em uma loja de Diadema e comprou por R$ 25. Comprei creme de leite e os bolinhos. Misturei o chumbinho no pote de creme de leite, mas não tudo, e coloquei nos bolinhos. Coloquei na minha boca, queimou, depois dei um pouco para o Lucas, um pouco para o Tiago, e para ela (Rosemeire). Mas foi ela quem comprou, quero ela presa também”, ressaltou.

O indivíduo que vendeu o produto confirmou a venda para Rosemeire e foi liberado após pagamento de fiança. A investigação, que está sendo conduzida pelo 8° DP (Distrito Policial) de São Bernardo, aponta, preliminarmente, que a mãe da vítima o adquiriu pensando que o objetivo era matar pragas.

Antes de ser indicado como principal suspeito do envenenamento, o padrasto havia sido acusado pela família de ter abusado sexualmente do enteado, mas negou este crime . “O estupro eu não devo”, disse no depoimento desta segunda-feira.

O envenenamento ocorreu no dia 11 de julho e a morte de Lucas, que estava internado desde então em estado crítico, foi confirmada neste domingo (20). Os órgãos da vítima serão doados e seu velório e enterro realizados na sequência, ainda sem confirmação de data e local.