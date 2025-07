O Lucas cumpriu sua missão na terra, dizem irmãos de jovem envenenado

O jovem Lucas da Silva Santos, 19 anos, teve morte encefálica confirmada no início da tarde deste domingo (20) pela Prefeitura de São Bernardo e familiares lamentaram nas redes sociais. O jovem estava internado há oito dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital de Urgência) após consumir bolinhos de mandioca supostamente envenenados. O padrasto, preso desde quarta-feira (16), é o principal suspeito da polícia e da família de cometer o crime.

Os irmãos de Lucas, Caique da Silva Santos, 26, Matheus da Silva Santos, 23, João Victor da Silva Santos, 21 e Marcos Junior, 34, publicaram um comunicado no Instagram sobre a morte do jovem. “Agradecemos de coração a todos que intercederam e oraram por sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe de todas as coisas. Cremos que a missão do Lucas aqui na terra foi cumprida. Que o Senhor console os nossos corações neste momento difícil”, descreve a publicação conjunta.

Em outra mensagem, os irmãos lamentaram o falecimento do jovem. “Neste domingo os anjos do Senhor receberam o nosso guerreiro Lucas com braços abertos. É difícil demais ter que aceitar sua ida, mas sabemos que você agora não sofre mais, e que aí de cima o seu brilho será ainda maior, seu sorriso ainda mais lindo e seu coração ainda mais puro! Nós sempre teremos você presente em nossos corações e honraremos a sua memória"

De acordo com João Victor o corpo do irmão ainda não foi liberado e não há informações sobre o velório e o enterro. A Prefeitura de São Bernardo também lamentou a morte de Lucas e afirmou que segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso. A causa do quadro clínico ainda está sendo investigada, e os resultados dos exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) são aguardados para fornecer mais detalhes. Os familiares autorizaram a doação de órgãos do jovem.