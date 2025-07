Jovem envenenado em São Bernardo tem morte encefálica confirmada

Matéria atualizada às 16h22

A Prefeitura de São Bernardo confirmou neste domingo (20) a morte encefálica de Lucas da Silva Santos, 19 anos, internado desde o dia 11 com suspeita de envenenamento. O jovem estava em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital de Urgência).

Durante o período de internação, segundo a administração municipal, o paciente recebeu toda a assistência médica disponível. A Prefeitura também informou que a família autorizou a doação de órgãos.

O município lamentou oficialmente a morte do jovem e afirmou que segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso. A causa do quadro clínico ainda está sendo investigada, e os resultados dos exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) são aguardados para fornecer mais detalhes.

Na sexta-feira (18), a administração são-bernardense informou que o jovem tinha apresentado piora neurológica. Lucas estava internado no hospital desde sexta-feira (11), quando chegou em estado grave, após atendimento inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alvarenga.

Segundo o diretor técnico do HU, Fábio Silveira, o jovem ficou pelo menos 20 minutos em parada cardiorrespiratória antes de ser transferido ao hospital. “Quando foram retomados os batimentos, os sintomas apresentados, tais como excesso de salivação, baixa frequência cardíaca e de pressão arterial, assim como outros achados, eram indicativos de uma possível intoxicação exógena (externa)”, Silveira.

Lucas passou mal na noite de sexta-feira, no bairro Assunção, após jantar com a família e consumir bolinhos de mandioca supostamente envenenados. Os salgados foram enviados por uma tia paterna, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43, e também foram ingeridos por sua mãe, Rosemeire da Silva Santos, 52, seu irmão Thiago da Silva Santos, 17, e o padrasto, Admilson Ferreira dos Santos, 52. Apenas Lucas apresentou sintomas.

O mestre de obras Admilson Ferreira é o principal suspeito da polícia de envenenar o enteado em São Bernardo. Ele está detido temporariamente desde quarta-feira (16) na delegacia de São Caetano e era investigado por tentativa de homicídio qualificado.

As investigações estão sendo conduzidas pelo 8° DP (Distrito Policial) de São Bernardo e estão em fase final. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), durante a apuração policial surgiram novos indícios de que Admilson teria cometido crimes sexuais contra três vítimas, sendo dois enteados e uma sobrinha.

