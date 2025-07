The Town 2025 abre 2.000 vagas para vigilantes atuarem no festival

Um dos maiores festivais de música, cultura e arte de São Paulo está de volta: a segunda edição do The Town 2025 acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e deve atrair milhares de pessoas, impulsionando o turismo, a geração de empregos e a economia local.

Para garantir a segurança de todos com a maior excelência e operação do mercado, a SegurPro, empresa do Grupo Prosegur, multinacional de origem espanhola e referência em segurança patrimonial, anuncia a abertura de 2.000 vagas para vigilantes que atuarão de forma integrada e com tecnologias de ponta durante todo o evento.

As vagas são referentes tanto à atuação em campo quanto no CCO (Centro de Controle Operacional) — estrutura exclusiva montada no Autódromo de Interlagos e responsável por monitorar, em tempo real, todas as áreas do festival por meio de drones, câmeras, sistemas integrados e tecnologia de vigilância para análise de dados e tomada de decisão.

Durante o processo seletivo, a SegurPro ainda reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão ao estabelecer como meta um efetivo mínimo de 30% da força de trabalho composta por mulheres, um desafio para todo o setor patrimonial, que observa uma maior incidência de vagas ocupadas pelo sexo masculino. Além disso, outros candidatos pertencentes a grupos de diversidade que atendam aos requisitos técnicos serão considerados para as vagas disponíveis.

Os profissionais que desejam participar do processo seletivo devem possuir e apresentar as devidas certificações do curso de vigilante patrimonial atualizado, extensão em grandes eventos e reciclagem regular. A SegurPro oferece diária diferenciada, premiação por assiduidade e duas refeições durante o turno de trabalho (almoço + lanche ou jantar + lanche). Para os vigilantes que permanecerem nos alojamentos do evento, todas as refeições do dia estão inclusas (café da manhã, lanche, almoço e jantar).

Para iniciar o processo, é necessário comparecer à base da Segurpro na Rua dos Italianos, 988 – bairro Bom Retiro, em São Paulo, entre segunda e sexta-feira às 8h. Os candidatos deverão apresentar documentos pessoais (RG, CPF e PIS), além do comprovante de residência e das certificações dos cursos exigidos. Há também a possibilidade de se inscrever pelo link em contato com a Rose, uma assistente virtual que orienta os candidatos a se inscreverem às vagas, agilizando todo o processo de seleção.