Professora de São Bernardo é finalista de prêmio nacional de educação

A professora Juliana Maranho, da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Paschoal Carlos Magno, está entre os 30 finalistas da 26ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Após vencer as etapas estadual e regional do concurso, a docente aguarda a divulgação dos seis projetos vencedores nacionais, prevista para esta quarta-feira (23).

Concorrendo na categoria Educação Infantil, Juliana desenvolveu uma proposta inovadora ao aproximar as crianças da natureza por meio da arte. A inspiração surgiu de um detalhe cotidiano: a queda de flores no estacionamento escolar. “A Emeb não tem exatamente um espaço verde. Mas imaginei que as flores que caíam da Emeb vizinha (Professor Ramiro Gonçalez Fernandes) poderiam ser um bom ponto de partida para a exploração e interatividade das crianças”, relata.

O projeto, batizado de Florescer a arte da natureza intangível, foi desenvolvido com as turmas de cinco anos e utilizou flores caídas para realizar pinturas no chão, colagens e quadros de aquarela.

“Se tornou divertido pedir para não varrerem o que sempre ia para o lixo. Além disso, para estimular os alunos, aproveitei para trazer inspiração aos alunos, com a apresentação de pintores famosos e que dialogam constantemente com a natureza, como o francês Claude Monet”, explica Juliana, que atua há 30 anos na educação, destacando um dos maiores pintores impressionistas.

A cerimônia de entrega de premiação está marcada para 12 de novembro. Caso vença, a professora receberá R$ 10 mil. “Já faz parte do regulamento do Prêmio Arte na Escola Cidadã que façamos um documentário. Acredito que esta iniciativa pode inspirar outros educadores que usam da criatividade para expandir as fronteiras do conhecimento, mesmo quando limitados”, conclui.