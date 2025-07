A ampliação do reconhecimento facial no Grande ABC é passo relevante no enfrentamento da criminalidade. Com São Caetano já integrada ao Muralha Paulista desde o sábado, quando o prefeito Tite Campanella (PL) inaugurou o sistema, e outras três cidades – Santo André, São Bernardo e Diadema – em processo de adesão ainda em 2025, cria-se novo padrão de vigilância que combina videomonitoramento e cruzamento de dados com banco de dados de suspeitos e foragidos. Contudo, a ausência de planos definidos em Mauá e Ribeirão Pires, e o atraso na implantação em Rio Grande da Serra, pode abrir brechas em uma malha de segurança que se mostra cada vez mais interligada.

A omissão ou lentidão de alguns municípios em adotar a tecnologia tende a criar “desertos de monitoramento”, zonas com menor capacidade de vigilância. Sem cobertura uniforme, há o risco de deslocamento de atividades ilícitas para áreas com menor controle, em efeito migratório já observado em regiões metropolitanas que adotam soluções de forma desigual. Ao hesitarem, essas cidades expõem seus moradores a dinâmicas de segurança menos eficientes e tornam vulnerável todo bloco, que opera como organismo interdependente. O uso coordenado de tecnologias entre vizinhos, com suporte do governo estadual, é o único caminho viável para reduzir a impunidade e aumentar a prevenção.

Cabe aos gestores municipais agirem de forma integrada e planejada para corrigir a distorção. Buscar recursos junto à União, reorganizar prioridades orçamentárias e firmar acordos com o Estado são alternativas viáveis para ampliar a cobertura de câmeras e viabilizar o reconhecimento facial. Ao aderirem ao Muralha Paulista, as sete cidades do Grande ABC fortalecerão não apenas sua segurança individual, mas o escudo coletivo da região. O combate ao crime depende da eliminação de lacunas no sistema de vigilância. Não se trata de competir em iniciativas isoladas, mas de consolidar um esforço comum que impeça que brechas se tornem pontos de fuga para a criminalidade.

