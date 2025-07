Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 21 de julho de 2025

Jair Bolsonaro – 1

‘Para evitar fuga, STF obriga Jair Bolsonaro a usar tornozeleira’ (Política, dia 19). Entre outros crimes praticados por Jair Bolsonaro, como estratégia de golpe de Estado, também constava que a quadrilha instalada dentro de seu governo estava até preparada para matar Alexandre de Moraes e ainda impedir a posse dos recém-eleitos em outubro de 2022, que também seriam fuzilados, como o vice Geraldo Alckmin e o presidente Lula. Em função de possível fuga, operação autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a PF (Polícia Federal) fez busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, encontrando US$ 14 mil, um pen drive e cópia de ação contra Moraes, no seu banheiro. E obrigou ainda que esse golpista passasse a utilizar tornozeleira eletrônica, não usar redes sociais e também proibindo-o de falar com seu foragido filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Agora só lhe resta aguardar, já que, dentro de poucas semanas saberá qual será o tamanho de sua condenação, pena que pode chegar a 43 anos de prisão. É o preço que vai pagar Bolsonaro, pela sua falta de patriotismo e respeito ao povo brasileiro.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Jair Bolsonaro – 2

O problema não é ser de direita. O problema é o bolsonarismo. A história mostra que o mundo sempre viveu com a alternância de ideias no poder. Direita, esquerda, centro... Cada linha ideológica pode contribuir de maneira única com o avanço das sociedades. O pensamento conservador responsável é legítimo. Assim como o progressismo tem seu papel transformador. O debate entre visões diferentes é saudável. Quando feito com respeito, é até necessário para o progresso. Mas o bolsonarismo é outra coisa. Não é só uma vertente política. É um projeto que se apoia na desinformação, no autoritarismo, na agressividade contra a democracia, contra a ciência, contra a vida. Um projeto que normalizou o ódio, o desprezo pelo outro e a negação da realidade. Não é isso que a direita precisa ser. Nem o Brasil merece seguir por esse caminho. Ser de direita não é ser bolsonarista. E é hora de fazer essa distinção com clareza. A democracia se fortalece com a diferença de ideias – mas não sobrevive à destruição de valores humanos. A política pode divergir, mas a vida, a dignidade e a verdade precisam ser inegociáveis.

Siomara Ferres - São Caetano





IOF

O ministro Alexandre de Moraes aprovou aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que havia sido derrubado pela grande maioria no Congresso. Aos desavisados, anos atrás aconteceu igualzinho na Venezuela, quando a suprema corte de lá passou também a legislar. Será que nem assim nosso Senado, a única casa que poderia fazer nossa democracia pujante novamente, acordou? Hoje, literalmente, estão dormindo em berço esplêndido.

Beatriz Campos - Capital





Lava Jato

“Toffoli vê ‘conluio’ e anula as ações da Lava Jato contra réu confesso” (Política, dia 16). O ex-juiz Sergio Moro prestou inestimável serviço ao Brasil colocando corruptos na cadeia, recuperando muito dinheiro desviado e como consequência, imprimindo nova governança corporativa anticorrupção tanto no serviço público como privado. Sergio Moro juiz federal faz muita falta para o Brasil.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Fraude no INSS

Estamos há quase dois meses da denúncia do roubo aos aposentados e até agora a clePTocracia se mantém altiva e soberba sob a cumplicidade dos poderes constituídos, pois ninguém foi preso e nenhum real foi devolvido ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Vanderlei Retondo - Santo André