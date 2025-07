São Bernardo FC entra em contagem regressiva para os mil gols

A vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga-RS, pela Série C, no último domingo (20), teve um gosto especial para o São Bernardo FC. Com os gols de Felipe Azevedo e Felipe Garcia, o time chegou aos 992 gols em sua história e está a apenas oito de atingir a marca simbólica dos mil tentos.

A contagem leva em consideração todas as partidas disputadas pelo Tigre desde a fundação do clube, em 20 de dezembro de 2004. São 969 gols em competições oficiais - estaduais e nacionais -, além de 23 tentos marcados em 11 amistosos realizados ao longo dos anos.

Essa trajetória começou em abril de 2005. O zagueiro George foi o primeiro a balançar as redes com a camisa aurinegra, no empate por 1 a 1 diante do Guarujá, pela primeira rodada da Segunda Divisão Paulista, no Estádio 1º de Maio.

Nas duas décadas de história, o jogador que mais contribuiu para a marca foi o centroavante Ney Mineiro, que defendeu o São Bernardo entre 2009 e 2013, marcando 41 gols. O lateral-esquerdo Renato Peixe (31) e o atacante Danielzinho (29) completam o top-3 da lista artilheira do clube.

O ano mais goleador do Tigre foi 2010, com 85 gols em 47 jogos (média de 1,81 por partida). Por outro lado, o período de maior seca veio em 2019, quando o time balançou as redes apenas 14 vezes em 15 compromissos.

Entre os atletas do atual elenco, um deles já fez história: o volante Romisson é o autor do 900º gol do clube, marcado em agosto de 2023, em vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas, também pela Série C.

SÉRIE C

A expectativa é de que o milésimo gol seja alcançado ainda nesta edição da Terceira Divisão. Com 14 rodadas disputadas, restam seis jogos na primeira fase da Série C. No momento, o São Bernardo figura entre os oito classificados aos quadrangulares, ocupando a quarta posição, com 22 pontos. O próximo compromisso é no domingo (27), contra o Confiança, no Estádio 1º de Maio, às 19h.

