Oficina de bonecos com retalhos reúne famílias em parque de Mauá

O Parque da Gruta de Santa Luzia, em Mauá, ganhou vida neste domingo (20) com a realização da oficina Retalhos do Bem, iniciativa da Prefeitura que uniu sustentabilidade, arte e interação familiar. A atividade gratuita transformou o espaço em um grande ateliê ao ar livre, onde crianças e adultos criaram bonecos a partir de tecidos reaproveitados.

Promovida pelo Departamento de Educação Ambiental e o apoio do oficineiro Kleber, do Projeto Educa Recicla, a ação teve como objetivo despertar a consciência ambiental de forma lúdica. As famílias participantes puderam aprender sobre reaproveitamento de materiais enquanto desenvolviam, juntas, peças únicas e cheias de afeto.

“O sorriso das crianças ao verem seus bonecos prontos não tem preço”, destacou Rogério Santana, secretário adjunto de Meio Ambiente, presente na oficina. “É uma atividade simples, mas que carrega um ensinamento fundamental para as novas gerações.”

O evento foi um sucesso para o público. Antes mesmo de encerrar, uma lista de espera já estava formada para a próxima edição, que está prevista para agosto. Até outubro, outras oficinas estão programadas, com a possibilidade de o projeto se tornar parte fixa das atividades do Departamento de Educação Ambiental.

