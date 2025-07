Mauá abre inscrições para nove cursos gratuitos de qualificação

A Prefeitura de Mauá oferece uma boa oportunidade para quem deseja fazer um curso de qualificação profissional ou para quem deseja aprimorar seus conhecimentos. Por meio do Programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, estão abertas nesta semana inscrições para nove cursos gratuitos.



As formações disponíveis são: Assistente Administrativo, Almoxarife/Estoquista, Inteligência Artificial e Computação Quântica, Mecânica Industrial, Visagismo de Sobrancelhas, Editor de Planilhas, Informática Básica, Informática Básica 50+ e Eletricista Instalador.



Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental completo. Todos os cursos são presenciais.



As inscrições podem ser feitas na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Matriz). Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (11) 92002-2902. A lista completa de cursos também pode ser consultada no site: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/



Os alunos do Qualifica Mauá têm direito à passagem gratuita no transporte público municipal.

LEIA TAMBÉM

Mauá intensifica manutenção em praças e áreas verdes da cidade