São Bernardo inaugura neste sábado (19) acesso do km 31 da Via Anchieta

A Prefeitura de São Bernardo entregou oficialmente na manhã deste sábado (19) o novo acesso viário localizado no Km 31 da Via Anchieta, nas imediações da Alameda Yakult, altura do Riacho Grande. A obra, viabilizada pela administração municipal, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, é considerada estratégica para a mobilidade urbana do município, especialmente para o distrito, que abriga importantes atrativos naturais e turísticos.

O novo acesso significa um alívio ao tráfego na região, principalmente em períodos de maior movimentação de veículos, como fins de semana e feriados, quando o Riacho Grande recebe grande número de visitantes, destacou a Prefeitura. O distrito passa a contar com mais uma alternativa de entrada e saída, além do tradicional acesso pelo Km 29 da rodovia, diversificando os fluxos e contribuindo para a redução de gargalos viários.

Com cerca de 13 mil metros quadrados de área, o novo acesso demandou investimento total no valor de R$ 10,8 milhões, sendo 46% de recursos do Governo do Estado de São Paulo e 54% da Prefeitura de São Bernardo. O projeto compreendeu serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial, implantação de iluminação pública, sinalização viária e paisagismo.

“Essa obra só foi possível graças ao apoio do Governo do Estado, que reconhece o trabalho sério que São Bernardo tem feito. Pensamos não só em melhorar o fluxo de veículos, mas em abrir caminho para o desenvolvimento econômico da região. O Riacho Grande tem um enorme potencial turístico e, com esse novo acesso, damos um passo fundamental para transformá-lo em um novo polo de oportunidades para a nossa cidade”, destacou o prefeito Marcelo Lima (Podemos), durante a inauguração.

De acordo com dados da Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, 85% da obra foi executada na atual gestão. A nova ligação permite que motoristas evitem a área central do Riacho Grande, acessando o bairro de forma mais direta. Além disso, amplia a conexão com a Rodovia Índio Tibiriçá, o que diversifica os fluxos de entrada e saída, aliviando o trânsito em trechos de volume mais intenso.

“O novo acesso representa um marco para a mobilidade de São Bernardo. Amplia as opções de chegada ao Riacho Grande e melhora significativamente a fluidez do tráfego. É uma obra estratégica e muito esperada pela população”, afirmou o secretário municipal de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco Carone.

Plano de desenvolvimento turístico

Além da infraestrutura, a nova entrega faz parte de um grande projeto que integra o desenvolvimento sustentável do Riacho Grande. O distrito, que concentra belezas naturais, como a Represa Billings, o Parque Estoril, o Parque Estadual da Serra do Mar e a tradicional Prainha, está no foco da administração para se tornar uma referência turística regional e nacional. Este resultado já começou a ser visto com o projeto da ‘nova’ Prainha do Riacho Grande para fortalecer o potencial turístico e de lazer da região, abrangendo obras de requalificação que serão subsidiadas com recursos da Prefeitura e do Governo de São Paulo. O projeto prevê investimento estimado em R$ 30 milhões.

“Poucos lugares no mundo têm a natureza que temos aqui. A beleza do Riacho Grande precisa ser conhecida e valorizada. Esse novo acesso vai nos ajudar a trazer mais visitantes, gerar empregos e movimentar a economia local”, ressaltou o diretor de Operações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Santi Ferri, presente ao evento.

Segundo o prefeito Marcelo Lima, a Prefeitura já está estruturando ações para fortalecer a rede gastronômica da região, ampliar a oferta de estacionamentos e atrair investimentos da iniciativa privada. “Vamos fazer uma grande divulgação do nosso Riacho Grande. Com a infraestrutura adequada, vamos trazer famílias do Interior, de outros Estados, para aproveitar nossas belezas naturais. Isso vai gerar empregos, oportunidades e fazer São Bernardo crescer ainda mais com o turismo como um novo vetor de desenvolvimento”, reforçou o chefe do Executivo municipal.

Cooperação

Representando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário executivo da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Diego Armando Rodrigues, destacou a importância da cooperação. “Essa obra representa a força da união entre Estado e município. Traz alívio ao trânsito, reduz a emissão de poluentes com menos veículos parados e facilita o acesso para todos, seja os moradores, trabalhadores e turistas. É uma entrega que beneficia a cidade em todos os momentos, especialmente nos fins de semana e no verão, quando o Riacho Grande é ainda mais procurado”, pontuou.

Moradora do Riacho Grande há 35 anos, Sueli Lima acompanhou de perto a evolução da obra e fez questão de participar da inauguração. “Essa é uma grande conquista para todos nós. Esperamos por esse acesso há muitos anos e agora temos uma alternativa que vai melhorar muito o nosso dia a dia”, comemorou.

